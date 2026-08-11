Adiós a las mallas y al pantalón corto: el look que llevan las pijas para el pádel está en Lidl por menos de 10 euros

El pádel sigue ganando protagonismo no solo como uno de los deportes de moda, y la ropa deportiva que se elija y el look cada vez es más importante, especialmente entre las pijas. Cada vez es más habitual ver conjuntos que combinan comodidad y un punto más cuidado, alejándose de las clásicas mallas o del pantalón corto que durante años han sido algunas de las opciones más habituales para jugar. En esas , aparece una alternativa que está llamando especialmente la atención y que se puede encontrar en Lidl por menos de 10 euros. Se trata de un vestido técnico de tenis y pádel para mujer de la marca Crivit, una de las firmas deportivas que comercializa la cadena alemana, que además acaba de bajar de precio.

El vestido técnico de Crivit, que se puede comprar en rojo burdeos o negro, estaba disponible por 10,99 euros, pero Lidl lo ha rebajado hasta los 9,99 euros. Es decir, por menos de diez euros es posible hacerse con una prenda pensada específicamente para la práctica deportiva y que al mismo tiempo encaja con esa estética cada vez más extendida en las pistas de pádel. La propuesta cambia por completo la imagen habitual de las jugadoras que optan por leggings, shorts o conjuntos de camiseta y pantalón, ya que apuesta por una sola pieza con un diseño más parecido al de los vestidos deportivos que se han popularizado en deportes como el tenis.

Uno de los principales atractivos de este tipo de prendas está precisamente en su diseño. El vestido permite conseguir un conjunto deportivo sin necesidad de combinar diferentes piezas y mantiene una estética mucho más cuidada para quienes quieren salir de las opciones más tradicionales. Además, su planteamiento está orientado a deportes como el tenis y el pádel, en los que los desplazamientos constantes, los cambios de dirección y los movimientos rápidos hacen que la comodidad de la ropa tenga una importancia especial.

El vestido técnico de pádel de Lidl

El precio es sin duda otro de los argumentos que pueden convertirlo en una de las compras llamativas de Lidl. La rebaja desde los 10,99 euros hasta los 9,99 euros hace que la barrera psicológica de los diez euros desaparezca y permite hacerse con una prenda específica para practicar pádel por una cantidad especialmente ajustada. En un momento en el que la ropa deportiva de algunas marcas puede alcanzar precios considerablemente superiores, encontrar una alternativa por menos de diez euros resulta especialmente interesante para las que están empezando a jugar, necesitan renovar su equipación o simplemente quieren incorporar un vestido deportivo a su armario sin realizar un gran desembolso.

La tendencia hacia los vestidos deportivos también encaja con la evolución de la moda relacionada con el pádel. Aunque durante mucho tiempo las pistas estuvieron dominadas por camisetas, mallas y pantalones cortos, las prendas de una sola pieza han ido ganando presencia gracias a una estética más cercana a la del tenis. El resultado es un look que puede parecer más arreglado sin dejar de estar pensado para la actividad física. Precisamente por eso este vestido de Crivit está arrasando.