Muere un rider haciendo kitesurf y su novia lo graba todo: «¿Dónde estás gordito? No te veo…»

La tragedia ha golpeado al mundo del deporte en Argentina, concretamente al kitesurf. Fernando Cappi, un experimentado instructor de 32 años, murió ahogado mientras practicaba este deporte en la laguna Setúbal, en Santa Fe. Lo más dramático del suceso es que parte de sus últimos momentos quedaron grabados por su novia, que se encontraba en la orilla grabando mientras él hacía lo que más le gustaba.

En las imágenes se puede escuchar cómo la joven intenta localizarlo después de perderlo de vista: «¿Dónde estás, gordito? No te veo. No me pongas nerviosa, ¿Estás bien?». Poco después, Fernando Cappi desapareció bajo el agua. El vídeo se ha convertido en uno de los elementos que permiten reconstruir los instantes previos al accidente, aunque las circunstancias exactas de lo ocurrido todavía están siendo investigadas por la Justicia argentina.

El accidente se produjo alrededor de las 17:15 horas en la zona de El Chaquito, cuando Cappi se encontraba practicando kitesurf en la laguna. Según las informaciones publicadas, el deportista estaba realizando una maniobra cuando terminó en el agua y dejó de ser visible para su pareja. En la grabación aparece durante unos instantes su casco amarillo sobre la superficie, mientras su novia trata de localizarlo desde la costa. La joven, sin imaginar en ese momento la gravedad de lo que estaba sucediendo, se pregunta dónde estaba su pareja.

UN EXPERTO EN KITESURF MURIÓ AHOGADO Y SU NOVIA FILMÓ EL ACCIDENTE Fernando Cappi (32) murió mientras practicaba kitesurf en la laguna Setúbal, en Santa Fe. Su novia lo grababa desde la orilla y registró el momento del accidente. La autopsia confirmó que murió por asfixia por… pic.twitter.com/pI83HZ57qN — Clarín (@clarincom) August 10, 2026

Tras su desaparición se puso en marcha un amplio dispositivo de búsqueda en el que participaron efectivos de la Prefectura Naval Argentina, bomberos, amigos y otros deportistas que conocían bien la zona. La búsqueda se prolongó durante toda la noche y continuó al día siguiente hasta que finalmente fue localizado el cuerpo de Cappi aproximadamente 15 kilómetros más abajo del lugar donde había desaparecido. Habían transcurrido cerca de 20 horas desde el accidente.

La autopsia determinó que la causa de la muerte fue asfixia por ahogamiento y, según los primeros datos difundidos, no presentaba lesiones que permitieran explicar el fallecimiento por otro motivo. La fiscal María Laura Urquiza quedó al frente de la investigación y ordenó las diligencias necesarias para intentar determinar qué ocurrió durante los últimos instantes de la navegación.