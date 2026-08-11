El Observatorio Astronómico de Yebes, dependiente del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y por tanto bajo el control del Ministerio de Transportes de Óscar Puente, permanecerá cerrado al público este 12 de agosto, día del eclipse solar total, para reservarlo en exclusiva a Pedro Sánchez y su séquito. El presidente del Gobierno ha elegido este enclave de la provincia de Guadalajara, a tan solo 80 kilómetros de Madrid, como una de las escasas interrupciones de sus vacaciones en La Mareta para contemplar el primer eclipse solar total visible desde la Península Ibérica en más de cien años.

El Ayuntamiento de Yebes ya ha publicado un aviso oficial en el que informa a los vecinos de que el observatorio permanecerá cerrado al público durante toda la jornada debido a la celebración de un acto institucional con presencia de autoridades. No será posible acceder en vehículo particular y el acceso quedará restringido exclusivamente a vehículos autorizados.

Además, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha encargado de blindar la zona para evitar insultos y gritos contra el presidente del Gobierno. Se establecerán controles de acceso en el casco urbano y se recomienda seguir en todo momento las indicaciones de la Guardia Civil, Protección Civil y el personal de organización.

Sánchez podrá disfrutar en exclusiva del eclipse junto a la ministra de Ciencia Diana Morant y los astronautas españoles Pablo Álvarez y Sara García. Miles de aficionados a la astronomía se quedarán sin poder acceder a unas instalaciones que, precisamente este día, habrían sido el escenario perfecto para contemplar el fenómeno del siglo, mientras el presidente del Gobierno que no interrumpió sus vacaciones para gestionar la invasión de Ceuta sí las interrumpe para reservarse en exclusiva el mejor observatorio de España.

Ubicado a tan solo 80 kilómetros de Madrid y a 930 metros de altitud, el Centro Astronómico de Yebes opera desde 1976 y es una de las instalaciones científicas más avanzadas de Europa. Su radiotelescopio de 40 metros de diámetro, uno de los más grandes del continente, actúa como nodo clave de la Red Europea de Interferometría de Muy Larga Base.

Las instalaciones cuentan además con un segundo radiotelescopio de 13,2 metros integrado en la red RAEGE, una cámara anecoica de alta frecuencia y un pabellón de gravimetría. Un referente tecnológico de primer nivel que el próximo 12 de agosto colocará a La Alcarria en el centro de atención de la comunidad científica global, aunque con las puertas cerradas para el común de los mortales.