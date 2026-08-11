Igualdad lleva ante la Fiscalía a Figaredo (Vox) por hablar de la «invasión» de Ceuta: «Equipara a personas con presas»

El Ministerio de Igualdad ha emitido este martes un comunicado en el que informa de la remisión de un oficio a la Fiscalía para que «investigue las declaraciones realizadas en varias entrevistas» por José María Figaredo, secretario general del grupo parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados, por calificar de «invasión» la entrada masiva de 72.000 inmigrantes ilegales en Ceuta, asegurando que «equipara a personas con presas».

Igualdad afirma que Figaredo «ha hecho varios llamamientos a la caza y pesca de las personas migrantes» y denuncia que haya «insistido en calificar como invasión» lo que ellos denominan como «llegada» de inmigrantes a Ceuta. «Por ello, se solicita al Ministerio Fiscal que estudie si esas declaraciones podrían ser constitutivas de un delito de odio, previsto en el artículo 510 del Código Penal», aseveran.

Además, el ministerio que dirige Ana Redondo afirma haber «dado traslado de toda esta información a la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación para que, en el ámbito de sus competencias, pueda actuar ante estas declaraciones» y destacan que «esta figura tiene como objetivo velar por las víctimas de discriminación ofreciendo asistencia, orientación e incluso pudiendo emprender acciones judiciales, si fuese necesario».

El oficio, que fue presentado el lunes, refleja, según Igualdad, que «las manifestaciones de Figaredo revisten una especial gravedad», en la medida en que no se limitan «a manifestar una posición crítica respecto de la inmigración» o a cuestionar al Gobierno ante lo acontecido en Ceuta, sino que los términos de «invasión», «caza» o «pesca» cuentan con «el objetivo claro y directo de deshumanizar a las personas migrantes, equiparando a seres humanos con presas susceptibles de ser perseguidas y capturadas», según refleja el Gobierno.

‼️ El Ministerio de Igualdad insta a la Fiscalía y a la Autoridad Independiente a actuar por las declaraciones de José María Figaredo sobre los migrantes en Ceuta. ℹ️ https://t.co/2RekEvF4UM — Ministerio de Igualdad (@IgualdadGob) August 11, 2026

El hecho de que José María Figaredo utilizara estas expresiones en varias entrevistas en medios de comunicación, indica Igualdad, en su escrito a la Fiscalía, que «amplía además su potencial para lograr el objetivo de deshumanización y de generación de un clima de hostilidad hacia los migrantes, incitando claramente al odio o a la violencia».

Rechazo de Ana Redondo

En la nota compartida por Igualdad se expone que la ministra Ana Redondo rechaza «frontalmente» las declaraciones de Figaredo y aseguran que «se trata de un discurso peligroso, que incita al odio y que viene a completar el ataque de Vox a cualquier colectivo vulnerable», donde «las líneas rojas han dejado de existir y la ultraderecha está lanzando mensajes de odio que no pueden quedar impunes».

Por su parte, la directora para la Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo, Beatriz Carrillo, asegura que «la libertad de expresión no puede convertirse en una coartada para normalizar el racismo o discursos que pueden incitar al odio o a la violencia. Cuando desde una tribuna pública se cruza esa línea, las instituciones democráticas no podemos mirar hacia otro lado».