Salen a la luz más detalles del presunto romance entre Gabriela Guillén y Cristiano Ronaldo

Ha sido una de las noticias bomba de las últimas semanas, pero parece que la historia no acaba aquí. Tal y como se comunicó en su momento, Gabriela Guillén, ex pareja de Bertín Osborne, y Cristiano Ronaldo mantuvieron una especie de romance hace algunos años. Un affaire que no ha salido a la luz hasta ahora y que, dados los protagonistas, no está dejando indiferente a nadie. Pero, lejos de quedar aquí, el programa de El verano se mueve ha aportado más detalles sobre este episodio que formó parte de la vida de la ex participante de Supervivientes 2026.

La periodista Leticia Requejo ha sido la encargada de seguir indagando en el caso. Por ello, se ha puesto en contacto con Gabriela Guillén para verificar la información. De esta manera, la comunicadora ha asegurado que la protagonista no ha querido darle muchos detalles ni fechas al respecto, pero le ha confirmado el romance. Una postura que ha provocado que la propia periodista haya tenido que realizar sus propios cálculos para ubicar, más o menos, el momento en el que Gabriela Guillén y Cristiano Ronaldo tuvieron una relación tan cercana.

Así fue la relación de Gabriela Guillén y Cristiano Ronaldo: «Un affaire de dos años»

«Ella me dice que conoce a Cristiano en la época en la que viene a jugar en el Real Madrid, que fue desde 2009 hasta 2018. Lo conoce en un proyecto laboral y su vínculo empieza como una amistad, pero la amistad termina con pasión, con amor», comienza explicando la comunicadora. «Tuvieron un affaire de dos años, según ella. A mí no me salen las cuentas; aproximadamente habría durado un año y medio. Estamos hablando de principios de 2015 hasta el verano de 2016», ha contado.

Al parecer, se trata de una relación de amigos con derechos. Pero, en ningún momento terminaron en malos términos ni dejaron cosas pendientes. De hecho, parece ser que, en pleno 2026, tienen «un buen trato». Asimismo, aunque ambos no tuvieron un romance importante, a Guillén la marcó significativamente. Pues, por lo que parece, le contó todo lo sucedido a Bertín Osborne cuando estaba con él.

«Esta historia la marcó», comentan en el programa. De momento, Cristiano Ronaldo no se ha pronunciado al respecto. Pero, teniendo en cuenta que el futbolista siempre intenta mantener su vida privada lo más alejada posible del foco mediático, tampoco esperamos que lo haga. En el caso de Gabriela Guillén, quiere tratar la situación con pies de plomo. Pues, como es bien sabido por todos, desde hace años, el deportista mantiene un romance con Georgina Rodríguez. Pero una cosa está clara. El mundo de las celebridades nunca nos dejará de sorprender.