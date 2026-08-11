Muere Jake Whisenant a los 30 años: de dónde era y todo sobre su accidente mortal en Sierra Nevada

Jake Whisenant, escalador estadounidense de 30 años conocido por su contenido en redes sociales sobre el mundo de la escalada, ha muerto tras sufrir un accidente en la Sierra Nevada de California, en Estados Unidos. Esta cordillera comparte nombre con la Sierra Nevada de Granada, en España, aunque se trata de dos sistemas montañosos completamente distintos, separados por miles de kilómetros. Este escalador tenía una legión de fans que ahora lloran su muerte después de conocerse la terrible noticia. Era, además, una leyenda en el mundo de la escalada debido a que consiguió un récord en la subida a Yosemite, lo que le puso en el mapa de esta disciplina deportiva.

La Oficina del Forense del condado de Tulare calificó el fallecimiento de Jacob Daniel Whisenant como consecuencia de un accidente, situándolo el pasado 3 de agosto, aunque las autoridades no han precisado ni el lugar exacto ni la actividad que realizaba en el momento del suceso. La noticia fue confirmada públicamente por Bailee Moore, amiga y confidente del escalador desde hace años, que compartió un mensaje de despedida en Instagram: «Es con un corazón imposiblemente pesado que comparto el fallecimiento de mi amigo y confidente de toda la vida, Jacob Daniel Whisenant. Nuestra familia está absolutamente devastada por esta noticia, pero encuentra consuelo en el hecho de que Jake murió haciendo lo que ama en la hermosa Sierra Nevada. Te buscaré en cada vida, hermano mío. Ahora ve a descansar en lo alto de esa montaña».

El mensaje provocó numerosas muestras de dolor entre la comunidad de escaladores, entre ellas la de Noah Fox, quien había compartido varias ascensiones con Whisenant en los últimos meses y aseguró que tuvo «el privilegio» de escalar junto a él.

El récord que lo convirtió en referente de la escalada de velocidad

Originario de Mammoth Lakes, Whisenant ganó notoriedad en octubre de 2024 junto al también escalador Brant Hysell, al completar la ruta Lurking Fear, en El Capitán de Yosemite, en 2 horas, 55 minutos y 32 segundos, batiendo el anterior récord de velocidad del recorrido, en manos de Yuji Hirayama y Nick Fowler. El hito llegó apenas dos días después de que ambos hubieran completado la misma ruta en algo más de cuatro horas, y pese a su gran nivel, ni Whisenant ni Hysell eran escaladores profesionales ni contaban con patrocinadores, compaginando sus ascensiones con trabajos a tiempo completo.

En mayo de este año, ya junto a Noah Fox, Whisenant había completado dos ascensiones de The Nose, otra de las rutas más emblemáticas de El Capitán, en un mismo día, en un reto que les llevó 14 horas y 38 minutos. Su muerte, a los 30 años, pone fin a una carrera marcada por ascensiones de gran dificultad y por su estrecha relación con las montañas de California.

Se marcha un referente para el mundo del deporte y que había conseguido llevar a otro nivel la popularidad de la escalada, que había llegado a personas que no conocían esta disciplina gracias a sus logros. Descanse en paz.