‘Grand Prix’: ¿qué pueblo ganó ayer, lunes 10 de agosto?

Como cada lunes desde que comenzó el verano, Grand Prix regresó al prime time de La 1 de Televisión Española. El popular formato, presentado por Ramón García, le mostró a la audiencia una nueva entrega donde dos nuevos pueblos españoles se sometieron a las icónicas pruebas. En esta ocasión, los grandes protagonistas fueron Serranillos del Valle (Madrid), que contó con el humorista Raúl Pérez como padrino y defendió el color amarillo. Todo ello sumado a Pravia (Asturias), que tuvo a Ivana Rodríguez como madrina y defendió el color azul. Realizamos un repaso de lo sucedido.

Ambos tuvieron que dar lo mejor de ellos mismos para poder hacerse un hueco en la semifinal de este año. Así pues, el programa fue avanzando y los participantes tuvieron que hacer frente a las icónicas pruebas del programa. De esta manera, la audiencia tuvo la oportunidad de ver cómo los pueblos se sometían a pruebas como los Súperbolos, los Pingüinos matemáticos o la exigente Cucaña.

¿Qué pueblo ganó ‘Grand Prix’ ayer, 10 de agosto?

Una noche donde las risas no faltaron en ningún momento y en la que Serranillos del Valle consiguió adelantarse a su rival en las primeras pruebas. Una gran ventaja que también obtuvo gracias a la carta dorada, la cual utilizaron, pero no habían escrito el resultado final. Pravia logró superar algunas pruebas y, con ello, adelantarse en la calificación de la recta final.

Pero, como es bien sabido por los seguidores de Grand Prix. Todo se decidió en la prueba de El diccionario. Al fin y al cabo, los pueblos tienen la oportunidad de añadir puntos o restarlos. Un reto muy importante donde cualquier error puede afectar notablemente. Así pues, como siempre, todo quedó escrito de manera definitiva en la última ronda.

Serranillos del Valle se coronó como vencedor al sumar 28 puntos al marcador. Pravia, por su parte, falló en diversas ocasiones y se quedó con 15 puntos en la clasificación final. Por lo tanto, el ganador de la noche fue el pueblo madrileño. Pero, cabe señalar que ninguno de los dos municipios consiguió clasificarse en la semifinal.

La clasificación, por ahora, de ‘Grand Prix’

Poco a poco, vamos llegando al momento de la gran semifinal de Grand Prix. Y es que, solamente los pueblos con mejor puntuación tendrán la oportunidad de luchar por la victoria en la final. Conseguir la mejor puntuación posible es el objetivo, pero a veces las pruebas se complican. Así pues, por ahora, Quintanar del Rey encabeza la clasificación con 42 puntos. En segunda posición, Polinyà permanece y lo hace con 36 puntos.

Todo ello seguido de Pradejón, que se encuentra en tercer lugar con 32 puntos, y Altura, que está cuarto con 29 puntos. ¿Qué pueblo se convertirá en el ganador de la edición? Para saberlo, será necesario tener sintonizada La 1 de Televisión Española cada lunes, a partir de las 21:45 h, una hora antes en las Islas Canarias.