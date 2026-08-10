‘Grand Prix’ anuncia a sus invitados para hoy, lunes 10 de agosto

La 1 de Televisión Española continúa con su programación de verano y, como ha vuelto a ser tradición, Grand Prix se une al prime time. Cada lunes, el formato regresa y lo hace con el objetivo de entretener a sus espectadores. Presentado por Ramón García, se ha convertido en uno de los programas más vistos, y no es para menos. El equipo consigue que el público logre desconectar de la rutina del día, al menos, por unas horas.

Así pues, cada semana, la audiencia tiene la oportunidad de ver cómo diversos pueblos españoles participan con el objetivo de vivir la experiencia. Este 2026, serán 12 los pueblos que veremos participar. Asimismo, según se ha podido saber, la organización ha ampliado su margen a pueblos que tengan de 3.000 a un máximo de 10.000 habitantes. Un cambio con el que han querido darle también una oportunidad a los pueblos más pequeños de nuestro país. Además, a ellos se unirán nuevos padrinos que prometen acompañar a los concursantes en esta travesía televisiva.

¿Quiénes son los invitados de ‘Grand Prix’ hoy, 10 de agosto?

El quinto enfrentamiento de la temporada ya tiene a sus protagonistas confirmados. Pues, tal y como se ha informado, Serranillos del Valle (Madrid) y Pravia (Asturias) serán los municipios que competirán para hacerse con la victoria y clasificar entre los mejores. Ramón García, Lalachus, Gorka Rodríguez y Wilbur estarán presentes para ver cómo los pueblos se desenvuelven en las pruebas.

Así pues, teniendo esto en cuenta, se ha confirmado que los padrinos del programa de este lunes serán el humorista Raúl Pérez, que acompañará a Serranillos del Valle con el color amarillo. Respecto al equipo azul, Ivana Rodríguez será la madrina de Pravia, pero aquí no queda todo. Según se ha informado, los padrinos se pondrán el uniforme para participar en algunas de las pruebas de Grand Prix.

La clasificación, por ahora, de ‘Grand Prix’

Cada vez falta menos para conocer el nombre de los equipos que se enfrentarán en la gran final de Grand Prix. Conseguir la mejor puntuación posible es el objetivo, pero a veces las pruebas se complican. Así pues, por ahora, Quintanar del Rey encabeza la clasificación con 42 puntos. En segunda posición, Polinyà permanece y lo hace con 36 puntos.

Todo ello seguido de Pradejón, que se encuentra en tercer lugar con 32 puntos, y Altura, que está cuarto con 29 puntos. ¿Serranillos del Valle y Pravia conseguirán superar a alguno de los clasificados? Para saberlo, será necesario tener sintonizada La 1 de Televisión Española este lunes, 10 de agosto, a partir de las 21:45 h, una hora antes en las Islas Canarias.