Interioristas coinciden sobre las duchas a ras de suelo: «Sólo las recomiendo cuando puedo garantizar la pendiente»

Cuando llega la hora de reformar el baño, la zona de la ducha marca considerablemente el resultado final. Además, los platos de ducha de obra están ganando protagonismo frente a los de resina. Esto ocurre porque su capacidad para integrarse es una alternativa más atractiva para aquellas personas que deseen un baño moderno y personalizado.

Las ventajas

La principal ventaja de los platos de ducha de obra es que se construyen en el espacio disponible. Por eso, se pueden adaptar mejor sus dimensiones y características a las del baño. Una manera de aprovechar el espacio. Además, el sistema crea una ducha integrada con el pavimento, obteniendo una superficie continua, sin cortes visuales y que encaja en la tendencia de los baños de estilo minimalista y contemporáneo. Por otro lado, utilizan el mismo revestimiento del suelo en la zona de ducha. Esto consigue que el espacio adquiera una mayor sensación de amplitud y continuidad.

A ras de suelo

La tendencia de los platos de ducha de obra se caracteriza porque se instalan en la zona de baño a ras de suelo. Así que la eliminación del escalón que presentan algunos baños tradicionales desaparece, aportando un acabado limpio y cómodo. Aunque la instalación requiere de una ejecución especial, ya que la impermeabilización y pendiente hacia el desagüe son clave para garantizar una correcta evacuación del agua y evitar filtraciones.

La diferencia con los platos de resina

La tradición de los platos de resina es una opción muy demandada aún por su variedad de estilos, superficies antideslizantes e instalación sencilla. Aunque el plato de ducha de obra garantiza más personalización. Por ello, la elección dependerá de las necesidades y del tipo de reforma. Las personas que busquen rapidez e instalación sencilla, elegirán resina. Aquellas personas que prioricen el diseño, integración y personalización, el plato de ducha de obra será su mejor opción. La tendencia se inclina hacia los baños más modernos, continuos y funcionales que se adapten al espacio, donde la ducha llegue a formar parte del diseño.