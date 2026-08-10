Interioristas coinciden sobre las duchas a ras de suelo: «Sólo las recomiendo cuando puedo garantizar la pendiente»
Los platos de ducha de obra son la opción más escogida frente a los modelos tradicionales de resina
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Cuando llega la hora de reformar el baño, la zona de la ducha marca considerablemente el resultado final. Además, los platos de ducha de obra están ganando protagonismo frente a los de resina. Esto ocurre porque su capacidad para integrarse es una alternativa más atractiva para aquellas personas que deseen un baño moderno y personalizado.
Las ventajas
La principal ventaja de los platos de ducha de obra es que se construyen en el espacio disponible. Por eso, se pueden adaptar mejor sus dimensiones y características a las del baño. Una manera de aprovechar el espacio. Además, el sistema crea una ducha integrada con el pavimento, obteniendo una superficie continua, sin cortes visuales y que encaja en la tendencia de los baños de estilo minimalista y contemporáneo. Por otro lado, utilizan el mismo revestimiento del suelo en la zona de ducha. Esto consigue que el espacio adquiera una mayor sensación de amplitud y continuidad.
A ras de suelo
La tendencia de los platos de ducha de obra se caracteriza porque se instalan en la zona de baño a ras de suelo. Así que la eliminación del escalón que presentan algunos baños tradicionales desaparece, aportando un acabado limpio y cómodo. Aunque la instalación requiere de una ejecución especial, ya que la impermeabilización y pendiente hacia el desagüe son clave para garantizar una correcta evacuación del agua y evitar filtraciones.
La diferencia con los platos de resina
La tradición de los platos de resina es una opción muy demandada aún por su variedad de estilos, superficies antideslizantes e instalación sencilla. Aunque el plato de ducha de obra garantiza más personalización. Por ello, la elección dependerá de las necesidades y del tipo de reforma. Las personas que busquen rapidez e instalación sencilla, elegirán resina. Aquellas personas que prioricen el diseño, integración y personalización, el plato de ducha de obra será su mejor opción. La tendencia se inclina hacia los baños más modernos, continuos y funcionales que se adapten al espacio, donde la ducha llegue a formar parte del diseño.