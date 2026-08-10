Albañiles coinciden: cómo limpiar la lechada del suelo para que vuelva a lucir como nueva

Las zonas del suelo donde se acumula mayor suciedad, restos de comida y humedades se denominan las juntas de las baldosas. Unas juntas manchadas de suciedad hacen que toda la estancia parezca más sucia. Así que saber cómo limpiar las juntas del suelo es clave para mantener los azulejos en buen estado y recuperar su aspecto original. Por eso, uno de los mejores remedios para conseguirlo es utilizar bicarbonato.

¿Qué se debe hacer?

Lo primero que se debe hacer es identificar qué tipo de baldosa y junta tiene la de la casa. Además, no todos los materiales reaccionan de la misma manera ante los productos de limpieza y algunos químicos podrían deteriorar las juntas. Por eso, los expertos afirman que hay que tener cuidado con la piedra natural. Después de comprobar la compatibilidad, se elige cuál es la mejor opción casera para eliminar la suciedad.

La solución principal: el bicarbonato

La solución principal y más sencilla es preparar una pasta con bicarbonato de sodio y agua. Una mezcla que ayudará a limpiar las juntas sin recurrir a productos dañinos y agresivos. Además, para las manchas más difíciles se puede optar por combinar bicarbonato con agua oxigenada. La mezcla se debe aplicar directamente en las juntas y después se frota con un cepillo de dientes pequeño que no se utilice. Al mismo tiempo, soluciones como el vinagre o el limón, suelen ser eficaces si no se trata de piedra natural.

La durabilidad

La limpieza profunda no es la única medida, ya que pasar la mopa con frecuencia, recoger rápidamente cualquier líquido que se derrame y colocar alfombrillas en las zonas de mayor tránsito ayuda a evitar que la suciedad se incruste. Así que, los especialistas recomiendan llevar a cabo una limpieza específica de las juntas cada cuatro o seis meses para evitar la acumulación de manchas. Unos cuidados sencillos que convierten en una tarea más fácil la limpieza de las baldosas.