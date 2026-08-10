Una niña y su abuela evitan desde el interior que un argelino asalte su vivienda en Alicante

Un policía nacional fuera de servicio ha reducido a un ciudadano argelino de 35 años después de que este último intentara forzar la entrada en un piso en una urbanización de Arenales del Sol, en Alicante. En el interior de la vivienda se encontraban, en esos momentos, una menor y su abuela, que han resistido como han podido cuando el sospechoso ya se colaba en el piso. El policía acudió a la vivienda en respuesta al desesperado grito de la propietaria, madre de la menor, que se hallaba en la piscina y que le pedía ayuda pronunciando el nombre del agente, mientras la niña y su abuela resistían e intentaban impedir la entrada del intruso. Todo ello, según la Policía Nacional.

La vivienda se encontraba habitada por tres personas: la menor, su madre y su abuela. Pero, en el momento de los hechos, solo la niña y su abuela se hallaban en el interior de la vivienda. Todo ocurrió el pasado sábado, cuando un varón empezó a tocar con insistencia el timbre de la vivienda de las tres mujeres. Pero la niña y su abuela se demoraron en abrir la puerta. Cuando la menor fue a ver quién era, se encontró con que el intruso había forzado la entrada e intentaba penetrar en el interior de la casa.

De inmediato, la niña se dirigió hacia la puerta para impedir la entrada del intruso y que este no consiguiera acceder totalmente a la vivienda. A continuación, alertó a su madre. La mujer se hallaba en esos momentos en la piscina comunitaria. Fue precisamente la madre de la joven quien alertó a otros vecinos de lo que ocurría en su vivienda.

Dos de ellos se dirigieron hasta la planta en que el intruso estaba perpetrando supuestamente el asalto a la vivienda habitada. De hecho, lograron interceptarle. El sospechoso llevaba una radiografía en la mano, compatible con las utilizadas para forzar las puertas de las viviendas.

Al verse descubierto, el intruso lanzó a los dos vecinos un spray. Además, golpeó a uno de ellos. Pese a todo, los dos vecinos lograron retener al sospechoso hasta que apareció el agente fuera de servicio. Llevaba los grilletes con los que redujo al saltante. Además, solicitó refuerzos para trasladar al detenido a las dependencias policiales.

Los vecinos que habían intentado evitar el robo con fuerza de la vivienda y retener al sospechoso precisaron de asistencia médica por la inhalación de spray que este último les lanzó cuando intentaban reducirlo.