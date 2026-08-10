Una mujer queda inconsciente al volante en plena N-IV a su paso por Jerez de la Frontera (Cádiz)

Una mujer quedó inconsciente mientras se encontraba al volante de su vehículo en la carretera N-IV a su paso por Jerez de la Frontera (Cádiz), en un incidente que pudo haber terminado en un accidente de mayores consecuencias. La rápida intervención de un vigilante de seguridad que circulaba por la misma vía permitió asistir a la conductora y, además, controlar el tráfico hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Los hechos ocurrieron este sábado en la zona sur de Jerez, cuando el trabajador de la empresa jerezana División de Seguridad Privada se encontraba circulando por la N-IV. Durante el trayecto observó una situación anómala y se percató de que la conductora había perdido el conocimiento mientras permanecía dentro de su vehículo.

El coche quedó detenido en la propia carretera, con la mujer inconsciente en su interior. La situación suponía un doble peligro: por un lado, el estado en el que se encontraba la conductora y, por otro, la presencia de un vehículo parado en una vía con circulación, con el consiguiente riesgo de que otros usuarios no advirtieran a tiempo el obstáculo.

El vigilante no dudó en detenerse y acudir en auxilio de la mujer. Mientras prestaba asistencia, tomó también medidas para evitar que el incidente provocara un accidente en cadena. El trabajador comenzó a regular el tráfico y a advertir a los demás conductores de la presencia del vehículo detenido en la N-IV.

De esta manera, el vigilante mantuvo controlada la situación mientras se esperaba la llegada de los servicios de emergencia. Su actuación permitió reducir el riesgo existente en la carretera en unos momentos especialmente delicados, ya que la conductora continuaba sin conocimiento y el vehículo permanecía detenido en la vía.

Finalmente, hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios del 061 y agentes de la Guardia Civil. Los servicios de emergencia asumieron entonces la atención de la conductora y se hicieron cargo de la situación.

La intervención del vigilante ha sido destacada posteriormente por División de Seguridad Privada, empresa para la que trabaja, que ha puesto en valor su respuesta ante el incidente y su decisión de actuar rápidamente para proteger tanto a la mujer como al resto de usuarios de la carretera.

La rápida reacción del vigilante permitió mantener la zona bajo control hasta que llegaron el 061 y la Guardia Civil. A partir de ese momento, fueron los servicios de emergencia los encargados de atender a la conductora y garantizar su seguridad. Por el momento, la información disponible no concreta las causas por las que la mujer perdió el conocimiento ni detalla su estado posterior, más allá de la intervención de los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar.