La Alberca o Ciudad Rodrigo: los pueblos con más encanto de Salamanca para ver el eclipse solar de agosto

Este mes de agosto de 2026, muchas miradas estarán puestas en el cielo debido al eclipse solar del día 12, pero no todos los lugares lo vivirán igual. Mientras algunos buscarán playas o grandes miradores, hay quienes optarán por elegir algo más tranquilo, de modo que Salamanca se convierte en el lugar perfecto para ver el eclipse de una forma, podemos decir, más calmada. Sin grandes artificios, sin ruido, pero con algo que marca la diferencia cuando cae la tarde, y es el espacio de sobra para mirar lejos y un paisaje que cambia con la luz casi sin que te des cuenta.

Puede que muchos piensen en Madrid, Galicia o el País Vasco para ver bien el eclipse solar que es todo un fenómeno astronómico, pero no debemos subestimar otros lugares tal y como ocurre con Salamanca, que con sus dehesas y sus pueblos se convierte en el sitio perfecto para captar ese momento en el que el Sol empezará a ocultarse tras la Luna. Y entre todos sus rincones, hay dos nombres que destacan especialmente para vivir este momento: La Alberca y Ciudad Rodrigo. Dos pueblos con mucho encanto, pero con experiencias muy distintas a la hora de observar el eclipse.

La Alberca o Ciudad Rodrigo: cuál es mejor para ver el eclipse en Salamanca

Elegir entre La Alberca y Ciudad Rodrigo para ver el eclipse si vives en Salamanca no es sólo cuestión de cuál es más bonito, sino saber ubicar ambos para entender desde dónde es mejor verlo. Y podemos decir que Ciudad Rodrigo juega con ventaja porque tiene justo lo que necesita un fenómeno que ocurre al atardecer como es un horizonte limpio y amplitud hacia el oeste. Desde sus murallas, sus alrededores o cualquier punto ligeramente elevado, la vista queda prácticamente despejada, lo que permite seguir el eclipse casi hasta el final, cuando el Sol está ya muy bajo y el espectáculo alcanza su momento más intenso.

En el otro lado está La Alberca, que es, sin duda, uno de los pueblos con más encanto de España, con sus casas de entramado, sus calles estrechas y ese aire de sierra que invita a quedarse, pero precisamente su ubicación es lo que complica la observación. Al estar encajada en pleno valle dentro de la Sierra de Francia, las montañas que la rodean pueden tapar el Sol antes de que el eclipse llegue a su fase final, que es justo cuando el fenómeno resulta más espectacular.

Eso no significa que no merezca la pena, porque el ambiente durante esos minutos será muy especial, con la luz cambiando entre montañas, el silencio del entorno y una sensación más íntima, casi recogida, pero sí conviene tener claro que la visibilidad no será completa salvo que se busquen miradores concretos orientados al oeste o zonas más elevadas en los alrededores. Por eso, si la prioridad es ver el eclipse con la mayor claridad posible, Ciudad Rodrigo es la opción más fiable; si lo que se busca es una experiencia más emocional, más ligada al paisaje y al entorno, La Alberca también tiene mucho que ofrecer, aunque con ese pequeño condicionante.

Otros lugares de Salamanca donde el eclipse se vivirá de forma especial

Más allá de estos dos pueblos, Salamanca ofrece muchos otros escenarios interesantes.

La dehesa salmantina (Campo Charro): Aquí la experiencia será buena para ver el eclipse gracias a la amplitud. Zonas cercanas a Ledesma o Vitigudino ofrecen horizontes abiertos y una visibilidad casi total. El eclipse se percibirá con claridad, con cambios de luz muy marcados sobre el paisaje seco del verano.

Aquí la experiencia será buena para ver el eclipse gracias a la amplitud. Zonas cercanas a Ledesma o Vitigudino ofrecen horizontes abiertos y una visibilidad casi total. El eclipse se percibirá con claridad, con cambios de luz muy marcados sobre el paisaje seco del verano. Salamanca capital: La ciudad puede ser también una buena opción aunque para bien el fenómeno, lo mejor es acercarse a zonas abiertas junto al río Tormes o a las afueras.

La ciudad puede ser también una buena opción aunque para bien el fenómeno, lo mejor es acercarse a zonas abiertas junto al río Tormes o a las afueras. Arribes del Duero: Uno de los entornos más impactantes visualmente con Los cañones del Duero y miradores como el del Fraile que permitirán ver el eclipse sin problema.

Uno de los entornos más impactantes visualmente con Los cañones del Duero y miradores como el del Fraile que permitirán ver el eclipse sin problema. Sierra de Béjar: Las zonas elevadas son las mejores para no perderte nada, además en esta zona en concreto el ambiente es más fresco, algo a tener en cuenta en pleno agosto.

Consejos clave para ver el eclipse con seguridad

Junto a la importancia de elegir el mejor lugar de Salamanca para ver el eclipse, resulta importante no olvidar que hay que proteger la vista. De hecho, nunca se debe mirar directamente al sol sin gafas de eclipse homologadas. Es importante que cumplan la normativa correspondiente, ya que cualquier otro método puede resultar peligroso.

Además, como acabamos de ver conviene planificar bien la ubicación. El fenómeno atraerá a muchos visitantes, por lo que reservar alojamiento con antelación será clave, especialmente en zonas rurales con menor capacidad. Por último, herramientas como el visualizador del Instituto Geográfico Nacional pueden ayudarte a comprobar la posición exacta del Sol y elegir el mejor punto de observación.