Ver el eclipse del 12 de agosto desde estos 5 sitios de Asturias es una maravilla de la naturaleza

El 12 de agosto de 2026, un eclipse solar total cruzará varias regiones del España, entre ellas Asturias, un fenómeno que no se ha registrado en nuestro país desde hace más de un siglo. Tal es su importancia que el Gobierno aprueba la creación de una Comisión Interministerial para coordinar cuestiones como la movilidad, la atención a la seguridad y la prevención y atención en salud pública, así como la promoción turística y la divulgación científica y cultural.

Éste es el primer eclipse solar total que se registra en la Península Ibérica en más de un siglo, y el primer eclipse solar total visible en Europa continental desde 1999. El evento de 2026 resulta especialmente singular porque, aunque la franja de totalidad de un eclipse solar suele tener menos de 200 kilómetros de ancho, este fenómeno alcanzará aproximadamente los 290 kilómetros. El eclipse comenzará de forma parcial en torno a las 19:30 horas; aproximadamente una hora después, alrededor de las 20:30 horas, se alcanzará la fase de totalidad.

Los mejores lugares de Asturias para ver el eclipse del 12 de agosto

«El 12 de agosto de 2026, Asturias será testigo de un espectáculo único en más de ciento veinte años: un eclipse total de Sol. Por unos minutos, se hará de noche durante el día y el Sol desaparecerá ocultado por la Luna. Este es un fenómeno que no hemos presenciado desde Asturias desde el año 1905, y no volveremos a ver desde nuestra región hasta dentro de varias décadas. Por tanto, este verano, si la meteorología acompaña, tendremos una oportunidad única e irrepetible para disfrutar de este evento astronómico que, sin duda, convertirá la región en un punto privilegiado para astrónomos, turistas y curiosos», detalla Turismo de Asturias.

Asturias será una de las regiones que se encuentra dentro de la franja de totalidad, y la ciudad de Oviedo es uno de los puntos más favorables para contemplar el eclipse del 12 de agosto. Una de las principales ventajas de esta región es su ubicación, más occidental respecto a otras zonas españolas incluidas en la franja de totalidad. Gracias a ello, el Sol se mantendrá más alto sobre el horizonte durante el momento de ocultación máxima, previsto en torno a las 20:30 horas. En cambio, en áreas situadas más al este, la puesta de Sol impedirá observar el eclipse completo.

Además, el territorio asturiano será uno de los lugares donde la fase de totalidad durará más tiempo. En Oviedo se estima que alcance aproximadamente 1 minuto y 48 segundos, una cifra muy similar a la prevista para Ribadeo. Estas condiciones convierten a Asturias en uno de los destinos más destacados de España para presenciar este fenómeno.

Llanes

Sin lugar a dudas, Llanes será uno de los lugares más privilegiados de Asturias para ver el eclipse del 12 de agosto de 2026 por varias razones. En primer lugar, el horizonte se encuentra despejado hacia el oeste, un requisito fundamental para observar la fase de totalidad. Por otro lado, la localidad alberga paisajes espectaculares, como las playas de San Antolín o Torimbia. Y, por último, es un destino turístico muy visitado en el norte de España, con alojamientos, gastronomía y planes para toda la familia.

Navia

El concejo asturiano de Navia se perfila como uno de los enclaves más destacados dentro del territorio nacional, ya que allí la fase de totalidad alcanzará su máxima duración: 1 minuto y 51 segundos de oscuridad. Asimismo, Navia destaca por su riqueza y variedad: desde sus tradicionales astilleros hasta su casco histórico, pasando por sus palacios y sus elegantes casas indianas que reflejan el esplendor arquitectónico de otras épocas.

Oviedo

El 12 de agosto de 2026, Oviedo vivirá uno de los eclipses solares totales más esperados del siglo. La ciudad se encuentra dentro de la franja de totalidad, lo que permitirá observar varios minutos de oscuridad completa en pleno atardecer. Con el Sol bajo en el horizonte, el fenómeno ofrecerá un espectáculo único, convirtiendo a la capital asturiana en un punto privilegiado de observación astronómica.

Cudillero

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), en Cudillero el eclipse parcial comenzará en torno a las 19:30 horas, dando paso a la fase de totalidad alrededor de las 20:26 horas. El momento de máxima oscuridad se producirá aproximadamente a las 20:27 horas, mientras que la fase parcial finalizará poco después de las 21:20 horas.

Ribadeo

Ribadeo, con su combinación de mar, naturaleza y patrimonio, se presenta como uno de los enclaves más atractivos del norte de España para vivir el eclipse solar del 12 de agosto de 2026. A estos atractivos se suma la posibilidad de contemplar el eclipse total en un entorno costero privilegiado.

«El 12 de agosto de 2026 será una fecha histórica para el Principado. La franja de totalidad cubrirá el 100 % de la comunidad autónoma, desde el occidente hasta el oriente. Las tres grandes ciudades, Oviedo, Gijón y Avilés, se sumergirán en la oscuridad absoluta durante casi un minuto y 45 segundos. Todo ello ocurrirá al atardecer, con el Sol descendiendo hacia el oeste», concluye el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.