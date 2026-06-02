Última hora del juicio a David Sánchez hoy en vivo: declaraciones, novedades y actualidad en directo
Última hora y novedades del juicio al David Sánchez en la Audiencia Provincial de Badajoz
El hermano de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno está acusado por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa
La Audiencia Provincial de Badajoz afronta este martes 2 de junio una nueva jornada del juicio a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, y otros diez investigados por su contratación en la Diputación de Badajoz en relación con presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.
En la jornada celebrada el lunes 1 de junio, el tribunal resolvió las cuestiones previas planteadas por las defensas y la Fiscalía se mostró favorable a la prescripción del delito de aceptación de nombramiento ilegal, considerado el más leve de cuantos se le atribuyen a David Sánchez.
La vista del martes está prevista para las 9:30 horas y contará con la declaración de alrededor de 15 testigos que aportarán testimonio sobre los hechos que se investigan.
Las sesiones tendrán lugar en horario de mañana, entre las 10:00 y las 14:00 horas, y podrán prolongarse a lo largo de la tarde si fuera necesario, según el calendario fijado por el tribunal.
De qué está acusado David Sánchez y a qué penas se enfrenta
David Sánchez Pérez-Castejón, conocido artísticamente como David Azagra, está investigado por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias en relación a su contratación en la Diputación de Badajoz en el año 2017. Las acusaciones populares, entre ellas Partido Popular, Vox, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Iustitia Europa y Liberum, reclaman una pena de hasta tres años de cárcel, una multa de 32.400 euros y su inhabilitación.
Sigue en OKDIARIO la última hora del juicio a David Sánchez Pérez-Castejón y todas las novedades políticas de hoy.
Ángel Seco reconoce que no tenía comunicación con la Oficina de Artes Escénicas
Ángel Seco ha reconocido que no tenía contacto con la Oficina de Artes Escénicas en la que estaba David Sánchez.
Ángel Seco asegura que conoció a David Sánchez cuando comenzó a trabajar en el área de cultura
Ángel Seco López ha asegurado que conoció al hermano de Pedro Sánchez cuando comenzó a trabajar en el área de cultura, en concreto con el programa Ópera Joven.
Declara Ángel Seco López, técnico de formación en la Diputación de Badajoz
El primero en declarar este martes es Ángel Seco López, técnico de formación en la Diputación de Badajoz, que conoce a David Sánchez por el programa Ópera Joven.
Comienza la sesión
Acaba de empezar la sesión de este martes, a continuación se seguirá con la declaración de los testigos.
¿Hasta cuándo es el juicio contra David Sánchez?
El calendario inicial del juicio contempla que las sesiones se desarrollen hasta los días 8 y 9 de junio. No obstante, el tribunal no descarta prorrogar las jornadas durante la semana del 15 al 19 de junio si el desarrollo del proceso lo requiere.
¿A qué hora comienza la sesión de hoy?
Está previsto que la sesión de este martes en la Audiencia Provincial de Badajoz comience a las 10:00 horas.
Los directores de conservatorio dicen que el cargo del hermano de Sánchez era «innecesario»
Varios testigos citados este lunes en el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez han coincidido en que el cargo para el que fue contratado David Sánchez en la Diputación de Badajoz (un puesto de alta dirección como coordinador de los conservatorios de música) no era «necesario». Asimismo, han señalado que existían «rumores» de que se presentaría a la plaza.
Le retiraron un cargo a David Sánchez
José Antonio Patrocinio, presidente de la sala, admitió este lunes la prueba documental propuesta por las partes al arrancar la segunda sesión tras resolver las cuestiones previas y declaró como prescrito uno de los cargos contra Sánchez, el de aceptación de nombramiento ilegal.
Las pruebas testificales continúan este martes
Este martes arranca la tercera sesión del juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por la Diputación de Badajoz. En la jornada de hoy se tomará declaración a nuevos testigos.
Última hora del juicio a David Sánchez
¡Buenos días! Continúa el juicio a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, en la Audiencia de Badajoz por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Última hora y todas las novedades del día de hoy, 2 de junio de 2026.
Ángel Seco sobre David Sánchez: «Nosotros nos veíamos un poco a demanda»
El testigo ha asegurado que no se veía mucho con David Sánchez, algo que el hermano del presidente del Gobierno aseguró que hacían mucho, señalando que se veían «a demanda» y «cuando lo necesitaban».