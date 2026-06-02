Última hora del juicio a David Sánchez hoy en vivo: declaraciones, novedades y actualidad en directo

La Audiencia Provincial de Badajoz afronta este martes 2 de junio una nueva jornada del juicio a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, y otros diez investigados por su contratación en la Diputación de Badajoz en relación con presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

En la jornada celebrada el lunes 1 de junio, el tribunal resolvió las cuestiones previas planteadas por las defensas y la Fiscalía se mostró favorable a la prescripción del delito de aceptación de nombramiento ilegal, considerado el más leve de cuantos se le atribuyen a David Sánchez.

La vista del martes está prevista para las 9:30 horas y contará con la declaración de alrededor de 15 testigos que aportarán testimonio sobre los hechos que se investigan.

Las sesiones tendrán lugar en horario de mañana, entre las 10:00 y las 14:00 horas, y podrán prolongarse a lo largo de la tarde si fuera necesario, según el calendario fijado por el tribunal.

De qué está acusado David Sánchez y a qué penas se enfrenta

David Sánchez Pérez-Castejón, conocido artísticamente como David Azagra, está investigado por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias en relación a su contratación en la Diputación de Badajoz en el año 2017. Las acusaciones populares, entre ellas Partido Popular, Vox, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Iustitia Europa y Liberum, reclaman una pena de hasta tres años de cárcel, una multa de 32.400 euros y su inhabilitación.

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