Junts reta a Feijóo a que explique a Puigdemont en Waterloo su oferta de moción de censura con elecciones

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha retado este martes al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a que explique la oferta de moción de censura y convocatoria de elecciones generales al líder de la formación separatista, Carles Puigdemont, en Waterloo (Bélgica).

Turull ha señalado que Junts «no está para apoyar al PP ni al PSOE» y ha respondido a Núñez Feijóo, después de que este afirmara el lunes que para convocar una moción de censura al Gobierno de Pedro Sánchez no se «necesita a Vox en el Gobierno». El dirigente de Junts ha invitado a Waterloo al líder popular como condición para dialogar sobre este asunto. «Si Feijóo tiene algo serio que explicar, nos vemos en Waterloo», ha afirmado.

Esta potencial reunión se daría, según Turull, si la propuesta desde el Partido Popular es realmente «seria». Además, el secretario general de los independentistas catalanes afirma, en una entrevista en Catalunya Radio, que Feijóo y su partido tendrán que «explicar si la propuesta va en serio y qué quiere decir una moción instrumental».

La respuesta de Junts se produce horas después de que Alberto Núñez Feijóo llamara a realizar una alianza instrumental para hacer efectiva una moción de censura al Gobierno de Pedro Sánchez. «Parece ser, y quiero ser optimista, que hay algún movimiento por ahí…», deslizó Feijóo en una entrevista con Ana Rosa Quintana en Telecinco. «Porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts, UPN y por Coalición Canaria, 184 diputados estamos pidiendo elecciones anticipadas e inmediatas», añadió.

«Si los que lo dicen son coherentes y lo hacen, podemos buscar una solución en poco tiempo», insistió Núñez Feijóo el lunes, después de varios días, desde la noticia de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, incidiendo aún más en la necesidad de un cambio de Gobierno en España, con el PSOE y Sánchez acorralados por la corrupción.

Feijóo no contempla presentar una moción de censura sin los apoyos garantizados, por lo que necesita el apoyo de Junts para ello. El dirigente del PP descarta esta medida si no asegura que tendrá respaldo, ya que esto «desviaría el foco» de la corrupción del PSOE y del entorno familiar de Pedro Sánchez.

La otra respuesta de Junts

Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, se pronunció el pasado viernes sobre la posibilidad de apoyar una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez. «Nosotros no estamos aquí para poner y sacar gobiernos españoles», aseguró la diputada de la formación separatista, aunque sí dejó clara la voluntad de su partido de que se adelante la convocatoria de elecciones generales para antes del verano de 2027.