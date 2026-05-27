El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha atrincherado y ha descartado la convocatoria de elecciones generales. «El interés de los ciudadanos es la estabilidad», ha asegurado este miércoles en la rueda de prensa posterior a la audiencia que ha mantenido unas horas antes con el Papa León XIV en el Vaticano.

Sánchez ha respondido así a la petición del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien dijo que el jefe del Ejecutivo debería someterse a una cuestión de confianza o convocar elecciones generales. El mandatario castellano-manchego dijo que su partido está en el «momento de mayor riesgo» de toda la democracia

«Hay algún compañero que me pide adelantar las elecciones porque es consciente de que voy a tener una mayor mayoría parlamentaria en el Gobierno y en el Congreso para poder gobernar de manera mucho más tranquila», ha ironizado el presidente, a sabiendas de que todas las encuestas reflejan una victoria de la derecha.

«Yo se lo agradezco, pero no puedo convocar elecciones por interés partidista», ha zanjado su chanza. En su lugar, ha asegurado que la convocatoria de los comicios tiene que responder al «interés general de los ciudadanos». En ese sentido, ha dicho que, «a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces», el interés de los españoles, según Sánchez, «es la estabilidad».

El dirigente socialista ha puesto el acento en la importancia de la «consolidación de políticas» que, en su opinión, están permitiendo precisamente al país zafarse «de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis».

«La Constitución dice 4 años»

«Y si la Constitución dice que son cuatro años la duración de una legislatura, pues son cuatro años», ha subrayado el jefe del Ejecutivo que lleva 3 años sin aprobar unos Presupuestos Generales del Estado, pese a que así lo exige la Carta Magna.

«Nadie se puede imaginar que, si hubiera habido una administración del PP con Vox, el 60% del precio de la electricidad generada viniera de energías renovables», ha detallado para vanagloriarse de este dato. Y se ha jactado de que «los hogares tengan mayor capacidad para hacer frente a shocks energéticos provocados por las guerras, en Irán o en Ucrania».

Otra de las razones por las que Sánchez no quiere hablar de convocatoria electoral es para poder «culminar proyectos que son muy importantes» relacionados con los «fondos europeos» que terminan en diciembre de 2026. «Hay hitos que exigen de la constancia y no de meter al país en una parálisis», ha justificado.

Apoyo de Sánchez a Zapatero

A su vez, Sánchez ha dicho que «no hay motivos» para dejar de apoyar al ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por blanqueo de capitales, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal por su presunta influencia en la concesión del rescate durante la pandemia a la aerolínea Plus Ultra.

«Lo dije en las Cortes generales y lo vuelvo a reafirmar hoy aquí», ha asegurado para reiterar su apoyo al ex líder socialista. «Con toda la colaboración con la justicia», Sánchez ha manifestado «todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero».

Sobre el registro de la sede nacional del partido en la madrileña calle de Ferraz, Sánchez ha asegurado que se acababa de informar sobre el tema minutos antes de comparecer ante la prensa: «Por eso me he retrasado, lo desconocía, he tenido que preguntar exactamente qué es lo que estaba sucediendo».

Aun así, ha querido «trasladar a la ciudadanía española es total colaboración con la justicia», pero ha querido circunscribir el caso a la «ex mitante Leire Díez».

En todo caso, ha pedido respetar la Justicia y «el compromiso, por supuesto del PSOE» de que «si hay comportamientos irregulares nuevos» actuarán «con la misma contundencia» con la que dice que habían actuado antes. «Hemos estado en situaciones muy parecidas a esta en otros momentos», ha incidido.