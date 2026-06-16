Cambio en la factura eléctrica: lo que deben saber los hogares con energía solar

El generar electricidad con paneles solares es más económico que otras prácticas, aunque la evolución del mercado energético y las nuevas condiciones regulatorias podrían modificar el ahorro final que obtienen los consumidores. Según los datos de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), el coste de generación de la energía solar fotovoltaica se ha reducido un 87% entre 2010 y 2024. Una caída que ha convertido la energía solar en una de las alternativas más competitivas para hogares y empresas, impulsando la instalación de sistemas de autoconsumo en todo el mundo.

Precio energía solar

Los analistas aseguran que los costes de las energías renovables podrían descender alrededor de un 30% adicional antes del año 2030 y cerca de un 40% para el año 2035. Además, el almacenamiento energético mediante baterías se ha vuelto mucho más asequible, con una reducción de precios que ronda el 93% en los últimos años. Una situación que favorece el acceso de más familias a sistemas de autoconsumo y permite aprovechar las inversiones en menos tiempo, sobre todo en viviendas con elevados consumos eléctricos.

¿Por qué cambia la factura de la luz?

El hecho de que producir energía solar sea cada vez más barato no concluye que el precio final de la factura eléctrica no dependa sólo del coste de generación. Los factores como los peajes de acceso a la red, los impuestos, las tarifas reguladas y las condiciones de compensación de excedentes pueden influir en el ahorro obtenido por los usuarios. Por tanto, los expertos recomiendan que los hogares con paneles solares sigan de cerca el cambio de normativas y las condiciones de comercialización eléctrica para maximizar la rentabilidad de sus instalaciones.

El autoconsumo se mantiene

Los posibles ajustes en la factura no dejan al margen que la tendencia general siga siendo favorable para la energía solar. Además, la reducción constante de los costes tecnológicos y el avance de soluciones integradas de generación y almacenamiento continúan reforzando el autoconsumo como factor para reducir gastos energéticos y avanzar hacia un modelo más sostenible.