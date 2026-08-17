Jugada maestra del Consell de Mallorca para revitalizar el comercio local: 300.000 euros para impulsar las ventas del sector
La institución insular aprueba la financiación de ocho proyectos de las patronales del comercio más representativas de la isla
El Consell de Mallorca que lidera Llorenç Galmés (PP) reafirma de forma contundente su compromiso con el tejido productivo de la isla al financiar con 300.000 euros hasta ocho proyectos de las patronales del comercio más representativas de la isla, destinados a dinamizar el sector y promover las ventas del producto local.
Esta inyección económica histórica supone un incremento de 100.000 euros respecto al ejercicio 2025 y consolida el liderazgo de la institución insular en la protección firme del producto de proximidad. A través de este impulso decisivo, ejecutado mediante la labor de la consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, la institución ha logrado financiar un total de ocho proyectos destinados a revitalizar las ventas e impulsar el tejido tradicional de la isla.
Este logro representa un significativo aumento del 60 por ciento en el número de proyectos beneficiados en comparación con el año pasado, una meta alcanzada gracias a la dedicación de las asociaciones, federaciones y confederaciones empresariales más representativas de Mallorca.
La consellera Pilar Amate ha celebrado de manera especial el entendimiento y la sintonía demostrada entre las distintas patronales del sector, cuya capacidad para alcanzar acuerdos estratégicos resulta fundamental para poner en marcha iniciativas colectivas de gran calado que benefician de forma directa al entramado comercial insular.
Entre las propuestas respaldadas por esta sólida apuesta institucional destacan dinamizaciones de gran impacto comercial y social como ‘La gran tómbola’ impulsada por Pimeco, la iniciativa conjunta ‘Palma tot un centre de diversió 25/26’ de Pimeco y Afedeco, la ‘IV Gala de los Premios Gastronómicos de Mallorca’ a cargo de Pimem, el proyecto ‘Darrer preu’ de Afedeco, la ‘Gala del Comercio de Mallorca 2026’ coordinada por Pimeco y Afedeco, y la ambiciosa campaña ‘Mallorca es mou amb el petit comerç’ desarrollada por CAEB.
Asimismo, demostrando una sensibilidad y cercanía ejemplares con la gestión diaria de los comerciantes, el Consell de Mallorca ha articulado un sistema de plazos flexible para facilitar la justificación de las actividades. De este modo, los beneficiarios que ya hayan ejecutado su proyecto antes de la publicación de la concesión dispondrán de hasta dos meses para presentar la documentación pertinente.
Por su parte, para aquellos proyectos no ejecutados en el momento de la concesión, el plazo de dos meses comenzará a contar a partir de la fecha oficial de finalización de la actuación, garantizando así un respaldo integral y eficiente a cada una de las patronales.