Te detallamos cuándo es, a qué hora empieza y cómo ver por televisión en directo el España - Croacia de la UEFA Nations League El Sánchez Pizjuán acoge el España - Croacia de la jornada 2 del grupo A3 de la Liga de las Naciones

España consiguió ganar a Inglaterra en su debut, al igual que Croacia hizo lo mismo con la República Checa. Ahora la Selección se cita con el combinado balcánico en el Ramón Sánchez Pizjuán para pelear por el liderato del grupo A3 de la UEFA Nations League, lo que significa que el choque puede acabar siendo muy importante para esta fase del torneo, ya que los actuales campeones del mundo quiere sumar un nuevo título a sus vitrinas. Te detallamos cuándo es, el horario y el canal de televisión para ver en directo gratis este duelo. Consulta todos los detalles de la alineación de España contra Croacia en este encuentro de UEFA Nations League.

España – Croacia de la UEFA Nations League: a qué hora empieza el partido

La selección española de fútbol recibe en Sevilla a Croacia para jugar el partido que corresponde a la jornada 2 del grupo A3 de la Liga de las Naciones. La España de Luis de la Fuente consiguió una victoria importantísima en Wembley hace unos días al imponerse por 2-3 a Inglaterra, por lo que ahora, en el Ramón Sánchez Pizjuán deben hacer buenos esos tres puntos con otro triunfo. La UEFA ha programado este partidazo para este martes 29 de septiembre y el horario escogido por el organismo que preside Aleksander Ceferin es el de las 20:45 horas, una menos en las Islas Canarias, esperándose máxima puntualidad en Nervión.

Dónde ver en directo gratis el España – Croacia de la UEFA Nations League: canal de TV y cómo ver online a la Selección

El medio de comunicación que se hizo con los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva los diferentes choques que juegue la selección española de fútbol en la Liga de las Naciones fue RTVE. Es por ello que el España – Croacia de la jornada 2 del grupo A3 de la UEFA Nations League se va a poder ver en directo por televisión por La1, así que el ente público ofrecerá gratis y en abierto el choque por TV. Los usuarios que quieran disfrutar de este duelo entre la campeona del mundo y del combinado ajedrezado también podrán hacerlo en streaming y en vivo online descargando la aplicación de esta plataforma en un teléfono móvil, una tablet o una smart TV y así no perderse lo que ocurra en el Ramón Sánchez Pizjuán.

Por otro lado, hay que recordar que, como es habitual, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa de este partidazo de la selección española en la Liga de las Naciones. También vamos a narrar en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del España – Croacia de la UEFA Nations League desde una hora y media antes de que ruede el balón en el Sánchez Pizjuán. Cuando acabe este choque publicaremos la crónica y compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones importantes que nos lleguen desde Sevilla.

Dónde escuchar por radio en directo el España – Croacia

Además, los aficionados que siguen a la selección española de fútbol allá donde va y los amantes de los parones internacionales también deben saber que si no pueden ver en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming el España – Croacia de la UEFA Nations League podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, RNE u Onda Cero van a conectar con este choque de la jornada 2 del grupo A3 de la Liga de las Naciones para narrar el minuto a minuto de lo que suceda en el Ramón Sánchez Pizjuán.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido España – Croacia?

El Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, que se encuentra en la ciudad de Sevilla, fue el escenario escogido por la RFEF para que se dispute el España – Croacia que cayó en la jornada 2 del grupo A3 de la UEFA Nations League. Este campo fue inaugurado en 1958 y en su interior caben más de 43.700 espectadores. Por supuesto se espera un lleno absoluto para este choque de la Liga de las Naciones, el primero que jugará la Selección en nuestro país tras conquistar el Mundial 2026.

La UEFA designó al árbitro holandés Serdar Gözübüyük para que dirija la contienda entre España y Croacia correspondiente a la jornada 2 del grupo A3 de la Liga de las Naciones. A los mandos del VAR estará actuando su compañero Pol van Boekel, que tendrá que revisar todas las jugadas polémicas que se produzcan sobre el verde para, en el caso de considerarlo necesario, avisar a su compañero y recomendarle que se acerque al monitor que estará en la banda del Ramón Sánchez Pizjuán a analizar la jugada dudosa y tomar una decisión.