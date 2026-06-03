Selección de Croacia para el Mundial 2026: calendario, convocados, camiseta, entrenador, estrellas…

Desde los primeros pasos de la selección croata en el fútbol tras la disolución de Yugoslavia, el combinado de los Balcanes se ha convertido en un rival a evitar en los Mundiales. Croacia, que debutó en 1998 con un meritorio tercer puesto, sólo se ha perdido Sudáfrica 2010 desde entonces. De nuevo clasificada para el Mundial de este verano, Croacia llega a la cita después de ser finalista y en Rusia 2018 y semifinalista en Qatar 2022. El combinado croata volverá a contar con Luka Modric como estandarte, en el que se espera que sea el último gran baile del veterano centrocampista de Zadar.

Grupo de la selección de Croacia en el Mundial 2026

El sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 deparó a Inglaterra, Ghana y Panamá como rivales de Croacia en el Grupo L del torneo. Cabe recordar que el nuevo formato tras la ampliación a 48 selecciones otorga la clasificación a la ronda de dieciseisavos de final -inédita hasta este año- a los dos primeros de cada grupo junto a los ocho mejores terceros de los 12 grupos que conforman esta fase. Croacia tratará de avanzar a las eliminatorias, donde siempre que se ha clasificado ha llegado como mínimo a semifinales, ante una de las favoritas al título, una Ghana que regresa tras 16 años de ausencia y la, a priori, cenicienta Panamá.

Cuándo juega Croacia en el Mundial de 2026

Croacia estrenará su camino en la cita mundialista que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá con un duelo ante Inglaterra, el rival más exigente del grupo. Un buen resultado en la primera jornada, que disputa el miércoles 17 de julio, sería un gran paso en la pelea por el primer puesto y un mejor emparejamiento en las rondas eliminatorias. El combinado balcánico saldrá de territorio estadounidense para medirse a Panamá en la segunda jornada y regresará a Estados Unidos para cerrar la fase de grupos ante Ghana.

Croacia vs. Inglaterra: miércoles 17 de junio (22:00 horas de la España peninsular) – AT&T Stadium, Dallas.

miércoles 17 de junio (22:00 horas de la España peninsular) – AT&T Stadium, Dallas. Croacia vs. Panamá : miércoles 24 de junio (01:00 horas de la España peninsular) – BMO Field, Toronto.

: miércoles 24 de junio (01:00 horas de la España peninsular) – BMO Field, Toronto. Croacia vs. Ghana: sábado 27 de junio (23:00 horas de la España peninsular) – Lincoln Financial Field, Philadelphia.

Convocados de Croacia para el Mundial 2026

26 convocados para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, su cuarto consecutivo. Una selección de jugadores en la que la Bundesliga es el campeonato más representado y que cuenta con tres futbolistas de la Liga, como Sukic y Caleta-Car (compañeros en la Real Sociedad) y Ante Budimir (Osasuna). Tampoco ha faltado otro viejo conocido del fútbol español como Luka Modric, que defendió la camiseta del 13 años. Croacia dio a conocer su lista depara el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, su cuarto consecutivo. Una selección de jugadores en la que laes el campeonato más representado y que cuenta con tres futbolistas de la, como Sukic y Caleta-Car (compañeros en la) y Ante(Osasuna). Tampoco ha faltado otro viejo conocido del fútbol español como, que defendió la camiseta del Real Madrid durante

Porteros : Dominik Livakovic, Dominik Kotarski e Ivor Pandur.

: Dominik Livakovic, Dominik Kotarski e Ivor Pandur. Defensas: Josko Gvardiol, Duje Caleta-Car , Josip Sutalo, Josip Stanisic, Marin Pongracic, Martin Erlic y Luka Vuskovic.

Josko Gvardiol, Duje , Josip Sutalo, Josip Stanisic, Marin Pongracic, Martin Erlic y Luka Vuskovic. Centrocampistas : Luka Modric , Mateo Kovacic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Luka Sucic , Martin Baturina, Kristijan Jakic, Petar Sucic, Nikola Moro y Toni Fruk.

: Luka , Mateo Kovacic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Luka , Martin Baturina, Kristijan Jakic, Petar Sucic, Nikola Moro y Toni Fruk. Delanteros: Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Budimir, Marco Pasalic, Petar Musa e Igor Matanovic. 🚨🇭🇷 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Croatia’s preliminary squad for the World Cup! pic.twitter.com/z2ZIziVxFE — Croatian Football  (@CroatiaFooty) May 18, 2026

Quién es el portero de Croacia

Dominik Livakovic parte con ventaja respecto a sus dos competidores en el puesto para ser el portero titular de Croacia en el Mundial. Su rendimiento en Qatar le catapultó como el guardameta más destacado del torneo, aunque esto no se trasladó en forma de salto a un gran equipo europeo. Livakovic milita actualmente en el Dinamo de Zagreb, conjunto de su país en el que recaló en el pasado mercado invernal después de no contar para Michel en el Girona durante la primera parte de la temporada. Ante el riesgo de quedarse sin Mundial, el guardameta balcánico forzó su salida del club gerundense.

Las estrellas de la selección de Croacia en el Mundial 2026

La cara visible de la selección croata sigue siendo Luka Modric. A sus 41 años, el centrocampista lo ha jugado todo con el AC Milan tras dejar el Real Madrid el pasado verano. En esta ocasión no estará acompañado por sus antiguos socios en el centro del campo, Rakitic y Brozovic, pero Croacia sigue contando con futbolistas de calidad en esa zona como Baturina o Kovacic. En defensa destaca la figura de Josko Gvardiol, que llegará a punto al Mundial tras regresar para la recta final de la temporada con el Manchester City, mientras que en la parcela ofensiva sigue vigente otro miembro de la vieja guardia croata como Ivan Perisic; acompañado del osasunista Ante Budmir y sus 17 goles en Liga esta campaña.

Así es el seleccionador de Croacia en el Mundial 2026

En el banquillo de la selección croata también se mantiene un nombre protagonista en estos años de éxito del combinado balcánico. Zlatko Dalic se hizo cargo de Croacia en 2017, y desde entonces ha dirigido a un equipo capaz de alcanzar la final mundialista en 2018 y volver a sorprender en la pasada edición con otra presencia entre los cuatro mejores del torneo. Junto a Modric, Perisic y Kramaric, Dalic es uno de los últimos supervivientes del inolvidable camino de Croacia hasta rozar el trofeo de la Copa del Mundo en Rusia 2018.

La camiseta de Croacia en el Mundial 2026

Uno de los elementos más representativos de la selección de Croacia es su camiseta. Los cuadros blancos y rojos ya evocan a los éxitos del combinado croata y se han convertido en todo un símbolo. El diseño de Nike para el Mundial 2026 presenta estos característicos cuadros, presentes en la bandera del país, a ambos lados de la camiseta; mientras que en la zona central emerge una franja blanca y el escudo de la Federación Croata de Fútbol. Para la camiseta visitante, la marca estadounidense también ha optado por un diseño clásico, empleando el color azul habitual en la segunda equipación.