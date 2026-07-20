Una imagen para la historia: la Princesa Leonor y la Infanta Sofía repiten la foto con la Copa del Mundo 16 años después

Hay fotografías que trascienden el momento en el que fueron tomadas y terminan convirtiéndose en un símbolo de una época. Eso es precisamente lo que ocurre al comparar dos imágenes separadas por 16 años. En la primera, tomada tras la conquista del Mundial de Sudáfrica 2010, una niña de cinco años, la entonces princesa Leonor, y su hermana, la infanta Sofía, de tres, sostenían con curiosidad y emoción la Copa del Mundo conquistada por la selección española. En la segunda, captada este domingo tras la victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial 2026, ambas vuelven a posar con el mismo trofeo, pero ya como dos jóvenes que han crecido ante la mirada de todo el país.

La comparación entre ambas instantáneas se ha convertido rápidamente en una de las imágenes más compartidas tras el triunfo de La Roja. Más allá del éxito deportivo, las dos fotografías reflejan el paso del tiempo y el relevo generacional tanto dentro de la selección española como en la propia Casa Real.

En 2010, España conquistó por primera vez el Mundial gracias al histórico gol de Andrés Iniesta en la final frente a Países Bajos. Aquella generación formada por Iker Casillas, Xavi Hernández, Xabi Alonso, Sergio Ramos, Gerard Piqué o David Villa marcó un antes y un después en la historia del fútbol español. Días después de aquel triunfo, la Copa del Mundo llegó al Palacio de la Zarzuela, donde Leonor y Sofía pudieron conocer de cerca el trofeo más codiciado del fútbol.

Dieciséis años después, la historia ha vuelto a repetirse. España ha derrotado a Argentina en la final del Mundial 2026 y ha levantado la segunda Copa del Mundo de su historia. La Familia Real se desplazó al MetLife Stadium de Nueva Jersey para acompañar a la selección en una cita histórica, siendo la primera vez que Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía acudían juntos al extranjero para presenciar una final mundialista.

Tras la ceremonia de entrega del trofeo, Leonor y Sofía volvieron a posar junto a la Copa del Mundo. La diferencia con aquella fotografía de 2010 es evidente. Las dos hermanas ya no son las niñas que contemplaban el trofeo con asombro, sino dos jóvenes que han acompañado a la selección española en algunos de los momentos más importantes del deporte nacional durante los últimos años.

La imagen también simboliza el relevo vivido dentro del propio fútbol español. Si en 2010 los protagonistas eran Iniesta, Casillas o Xavi, el título de 2026 ha llegado de la mano de una nueva generación encabezada por futbolistas como Lamine Yamal, Rodri, Marc Cucurella o Mikel Oyarzabal, encargados de devolver a España a lo más alto del fútbol mundial.

Las dos fotografías, separadas por 16 años pero unidas por la misma Copa del Mundo, resumen mejor que cualquier discurso la dimensión histórica del éxito español. Una muestra del paso del tiempo, del cambio de generaciones y de cómo un mismo trofeo ha servido para inmortalizar dos momentos únicos en la historia reciente del deporte y de la propia Familia Real española.