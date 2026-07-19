¿Cuántos mundiales ha ganado España y cuántas finales ha jugado?
España jugará la final del Mundial este domingo ante Argentina
Los de Luis de la Fuente aspiran a escribir el nombre de la Roja en la historia del fútbol
Sigue en directo la última hora de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina
España quiere convertir este 19 de julio en una fecha inolvidable en la memoria de millones de españoles. Este domingo jugará la final del Mundial contra Argentina con la única misión de levantar la Copa del Mundo en Nueva York. Una gesta que quiere hacer realidad los de Luis de la Fuente ante la vigente campeona y tumbar a la selección de Leo Messi. Una misión que volvería a escribir el nombre del país en las páginas de la historia del fútbol.
En este siglo, la Selección española se ha convertido en una de las grandes potencias del fútbol internacional y, a lo largo de su historia, ha protagonizado actuaciones memorables en la Copa del Mundo. Desde su debut en 1934, España ha participado en numerosas ediciones del torneo, aunque durante décadas estuvo lejos de alcanzar el éxito definitivo. Aunque estuvo muchos años lejos de aspirar al título, todo cambió en el Mundial de Sudáfrica 2010.
Con una generación con Casillas, Ramos, Puyol, Iniesta, Xavi, Villa y compañía, el equipo dirigido por Vicente del Bosque logró lo que nadie había sido capaz de hacer. Después de que conquistase la Eurocopa 2008 con Luis Aragonés, España tocó el cielo ganando el Mundial tras derrotar a Holanda por 1-0 en una final inolvidable decidida por el gol de Andrés Iniesta en la prórroga.
Cuántas finales de Mundial ha jugado España
Hasta la fecha, España ha disputado 2 finales de la Copa del Mundo. La que ganó en el Mundial de Sudáfrica 2010 tras ganar a Holanda por 1-0 en la prórroga y la que jugará este domingo en el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.
Palmarés de España
El palmarés de la Selección Española masculina de fútbol es de 6 títulos oficiales en categoría absoluta:
- Mundial (1): 2010
- Eurocopa (4): 1964, 2008, 2012 y 2024
- Liga de Naciones (1): 2023
- Juegos Olímpicos (2): 1992 y 2024