¿Cuántos mundiales ha ganado España y cuántas finales ha jugado?

España quiere convertir este 19 de julio en una fecha inolvidable en la memoria de millones de españoles. Este domingo jugará la final del Mundial contra Argentina con la única misión de levantar la Copa del Mundo en Nueva York. Una gesta que quiere hacer realidad los de Luis de la Fuente ante la vigente campeona y tumbar a la selección de Leo Messi. Una misión que volvería a escribir el nombre del país en las páginas de la historia del fútbol.

En este siglo, la Selección española se ha convertido en una de las grandes potencias del fútbol internacional y, a lo largo de su historia, ha protagonizado actuaciones memorables en la Copa del Mundo. Desde su debut en 1934, España ha participado en numerosas ediciones del torneo, aunque durante décadas estuvo lejos de alcanzar el éxito definitivo. Aunque estuvo muchos años lejos de aspirar al título, todo cambió en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Con una generación con Casillas, Ramos, Puyol, Iniesta, Xavi, Villa y compañía, el equipo dirigido por Vicente del Bosque logró lo que nadie había sido capaz de hacer. Después de que conquistase la Eurocopa 2008 con Luis Aragonés, España tocó el cielo ganando el Mundial tras derrotar a Holanda por 1-0 en una final inolvidable decidida por el gol de Andrés Iniesta en la prórroga.

⁠ ⁠Cuántos Mundiales ha ganado España Hasta la fecha, España ha ganado 1 Copa del Mundo. A diferencia de otras selecciones históricas como Brasil, Alemania, Italia o Argentina, la Selección ha transformado en victoria la única final que ha alcanzado. Además de este logro, España ha firmado otras actuaciones destacadas, como el cuarto puesto en Brasil 1950 y varias clasificaciones a cuartos de final en diferentes ediciones. El éxito de 2010 consolidó una de las mejores generaciones de futbolistas de la historia del país y convirtió a la Roja en una referencia del fútbol mundial gracias a un estilo de juego basado en la posesión, el talento y el trabajo colectivo.

Cuántas finales de Mundial ha jugado España

Hasta la fecha, España ha disputado 2 finales de la Copa del Mundo. La que ganó en el Mundial de Sudáfrica 2010 tras ganar a Holanda por 1-0 en la prórroga y la que jugará este domingo en el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

⁠Palmarés de España

El palmarés de la Selección Española masculina de fútbol es de 6 títulos oficiales en categoría absoluta: