España – Argentina, en directo | Final del Mundial 2026 en vivo online
España vive su segunda final de un Mundial y lo hace en un partido histórico ante Argentina
España y Argentina juegan hoy la final del Mundial 2026 en Nueva York y lo harán en un partido que estará cargado de historia, talento y emoción. Dos selecciones con estilos completamente distintos pero con la misma ambición se juegan el título en un partido que promete convertirse en historia del fútbol.
Sigue en directo la final el Mundial 2026 entre España y Argentina, con el minuto a minuto del partido, el resultado en vivo, los goles, las mejores jugadas, las alineaciones oficiales, estadísticas, cronología y la última hora de los árbitros y lo que pase en el estadio.
España – Argentina, final del Mundial en directo
Toda España está pendiente hoy de la selección, que busca proclamarse campeona del mundo por segunda vez frente a la Argentina de Messi, que busca revalidar el título en una de las finales más esperadas del Mundial.
Final del Mundial 2026
¡Buenos días y bienvenidos a la retransmisión en directo de la final del Mundial 2026 que enfrenta hoy a España contra Argentina en un partido histórico! En OKDIARIO podrás vivir la última hora en vivo del partido, la previa, las alineaciones y mucho más.
A qué hora es la final del Mundial
El partido de la final del Mundial entre España y Argentina comenzará a partir de las 21:00 horas y durará más de lo habitual, pues además de las pausas de hidratación que ya hemos visto a lo largo del torneo, este encuentro contará con un descanso más largo de lo normal.
Dónde ver el partido de España hoy
El partido entre España y Argentina se podrá seguir en directo por televisión a través de La 1 de Televisión Española y online a través de su página web o en la aplicación de RTVE Play. Si bien, esta no es la única opción disponible, pues la final del Mundial 2026 se retransmitirá en directo en el canal DAZN Mundial.
Quién es el árbitro del España – Argentina
La FIFA ha designado a Slavko Vincic como el árbitro que pitará la final del Mundial entre España y Argentina. El árbitro esloveno ya es un conocido en España, pues fue el encargado de pitar el partido del Real Madrid en el que Camavinga acabó expulsado.
Cuánto dura el descanso del partido
Una de las dudas más repetidas en los últimos días es cuánto durará el descanso de la final del Mundial 2026, dado que Estados Unidos -fiel a sus costumbres- ha preparado un espectáculo para el medio tiempo digno de la Super Bowl. Shakira, Madona, BTS o Justin Bieber serán los principales protagonistas del descanso de la final del Mundial, aunque también estarán cantantes como Chris Martin, vocalista de Colplay o la Filarmónica de Nueva York. Todo un espectáculo digno de una final en EEUU.