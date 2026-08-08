Narcos de Mallorca cumplen con Yolanda Díaz: localizan hojas de control horario en un punto de venta de drogas

La última operación de la Policía Nacional contra el narcotráfico en Mallorca sigue dejando sorprendentes hallazgos. Si el desmantelamiento del entramado liderado presuntamente por Pablo Campos Maya, ‘El Pablo’, ya había destapado un auténtico fortín de la droga en el barrio de La Soledad, en Palma, los registros practicados en uno de los puntos de venta de droga han revelado ahora un detalle tan insólito como llamativo: los agentes localizaron hojas de control horario, con turnos de trabajo, firmas de asistencia, horarios de entrada y salida y el reparto de funciones de quienes, supuestamente, se encargaban de vigilar el narcopiso y vender droga.

La documentación intervenida refleja una organización prácticamente empresarial. Según la investigación, en las hojas aparecían anotaciones sobre los días trabajados, las horas asignadas a cada integrante, las firmas de asistencia e incluso la distribución de los turnos para garantizar que el punto de venta de droga permaneciera operativo las 24 horas del día.

El hallazgo ha resultado especialmente llamativo porque recuerda al registro obligatorio de la jornada laboral impulsado en España por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. En este caso, lejos de tratarse de un cumplimiento de la normativa laboral, la investigación apunta a que el supuesto control horario respondía a la necesidad de mantener perfectamente coordinada una organización dedicada presuntamente al tráfico de drogas en Palma.

Los investigadores consideran que estos documentos ponen de manifiesto el elevado nivel de organización interna del grupo. Nada parecía improvisado. Cada persona tenía asignada una función concreta, con horarios perfectamente establecidos para que siempre hubiera integrantes encargados de la vigilancia exterior, del control de accesos y de la venta de sustancias estupefacientes, garantizando el funcionamiento ininterrumpido del narcopiso durante el día y la noche.

La Policía Nacional describe el inmueble como un auténtico búnker del narcotráfico. El acceso estaba protegido por dos puertas, una de ellas blindada y reforzada con seis potentes pestillos de hierro, dificultando enormemente cualquier entrada policial. Además, una cámara de videovigilancia enfocaba permanentemente la calle para alertar de la llegada de los agentes y dar tiempo a reaccionar a quienes se encontraban en el interior.

Pero las medidas de seguridad no terminaban ahí. Durante el registro, uno de los sospechosos intentó hacer desaparecer un paquete de grandes dimensiones arrojándolo por un desagüe especialmente construido para eliminar pruebas. El sistema desembocaba en un enorme aljibe lleno de agua, diseñado, según la investigación, para hacer desaparecer rápidamente la droga antes de que pudiera ser intervenida durante un registro policial.

Los agentes lograron finalmente desmantelar este punto de venta de droga en Palma, considerado por la investigación como uno de los más activos de la zona. La infraestructura instalada demuestra, según la Policía, el elevado grado de preparación del inmueble, concebido para resistir las intervenciones policiales y mantener un flujo constante de compradores durante las veinticuatro horas del día.

Las hojas de control horario, ahora incorporadas a la investigación, serán analizadas para determinar el grado de implicación de cada uno de los investigados y reconstruir el funcionamiento interno del entramado. Para los investigadores, estos documentos constituyen un elemento más que evidencia la planificación con la que operaba presuntamente la organización criminal, donde hasta los turnos de los vendedores de droga y los vigilantes del narcopiso quedaban reflejados por escrito.