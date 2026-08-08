La Policía evita en el último segundo la irrupción de un polémico activista holandés en la plaza de toros de Palma

Peter Janssen, conocido por sus acciones de protesta contra la tauromaquia y por poner en riesgo la seguridad de los eventos taurinos, fue identificado y detenido por agentes de la Policía Nacional justo cuando se disponía a saltar al ruedo durante el festejo celebrado en la plaza de toros de Palma. La rápida intervención policial permitió abortar la protesta antes de que pudiera acceder al ruedo y alterara el desarrollo de la corrida.

La tensión se disparó por unos instantes en la plaza de toros de Palma. Lo que parecía una jornada taurina destinada a quedar marcada únicamente por los triunfos sobre la arena terminó teniendo un inesperado protagonista fuera de ella. Peter Janssen, el polémico activista holandés conocido por sus acciones contra la tauromaquia, fue interceptado por agentes de la Policía Nacional cuando se disponía a saltar al ruedo.

Los agentes, que ya conocían al activista por sus anteriores acciones de protesta, permanecieron atentos a sus movimientos. Y esa vigilancia resultó decisiva. En el momento en el que Janssen intentó acceder al ruedo, los policías actuaron con rapidez y consiguieron impedir que llegara a pisar la arena. El ridículo del activista fue máximo y en las redes y en grupos de mensajería la gente del mundo del toro no cesaba de reírse del fracaso estrepitoso de su acción.

La intervención fue rápida y evitó que la situación pudiera complicarse. El activista fue identificado y posteriormente expulsado del recinto, mientras el festejo continuaba con normalidad.

El episodio volvió a poner sobre la mesa la tensión que en ocasiones acompaña a las protestas de activistas contrarios a la tauromaquia. Las irrupciones en el ruedo, además de buscar un fuerte impacto mediático, pueden generar situaciones de riesgo en un espacio en el que, durante la lidia, se encuentran toreros, subalternos, personal de plaza y animales.

El propio Janssen ha denunciado en ocasiones haber sufrido agresiones durante sus acciones de protesta, atribuyéndolas a integrantes de cuadrillas o personas relacionadas con los festejos. Sus actuaciones, sin embargo, también han provocado fuertes críticas entre aficionados y profesionales taurinos, que consideran que este tipo de acciones pueden poner en peligro a quienes se encuentran en la arena.

En Palma, precisamente para evitar que una situación de estas características llegara a producirse, los agentes actuaron antes de que el activista pudiera consumar su entrada en el ruedo.

La imagen que finalmente quedó fue la de Janssen siendo interceptado por los agentes y conducido fuera de la zona del festejo. Una actuación que apenas duró unos instantes, pero que evitó que la protesta pudiera convertirse en uno de los grandes incidentes de la noche.

Más allá del impacto mediático, la acción podría tener consecuencias económicas para el activista. La Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, contempla como infracción grave la perturbación de la seguridad ciudadana durante determinados actos públicos, espectáculos deportivos o culturales y otras reuniones multitudinarias, siempre que los hechos no constituyan un delito.

Este tipo de infracciones pueden llevar aparejada una sanción económica de entre 601 y 30.000 euros, dependiendo de las circunstancias concretas y de la valoración administrativa de la gravedad de los hechos, el riesgo generado y el resto de circunstancias concurrentes.

La intervención policial en Palma permitió precisamente evitar que la protesta pasara de un intento de irrupción a un incidente de mayores dimensiones. La identificación del activista y las actuaciones posteriores quedarán ahora sujetas a la correspondiente valoración administrativa.

Una irrupción en plena corrida no es un incidente menor. El ruedo es un espacio de especial riesgo durante la lidia y cualquier persona que acceda a él de forma inesperada puede provocar una reacción imprevisible tanto del animal como de los profesionales que se encuentran trabajando.

Por eso, la actuación de los agentes resultó determinante. La protesta fue abortada antes de que el activista llegara a saltar al ruedo, evitando que toreros y subalternos tuvieran que enfrentarse a una situación completamente ajena al desarrollo del festejo.

Y todo ello ocurrió en una noche que, sobre el papel, tenía un protagonista muy diferente. En el terreno estrictamente taurino, Alejandro Talavante fue quien terminó acaparando los focos después de firmar una actuación destacada que le permitió salir por la puerta grande tras cortar tres orejas.

Especialmente brillante fue su faena ante un ejemplar de Núñez del Cuvillo, una actuación que terminó inclinando la balanza de una noche en la que el extremeño consiguió convertirse en el gran triunfador del festejo.

José Mari Manzanares, por su parte, no alcanzó el triunfo esperado, aunque consiguió cortar una oreja después de una gran estocada en su segundo toro. También estaba puesta la atención sobre Roca Rey, todavía en proceso de recuperación tras la grave cogida sufrida esta temporada en la Maestranza de Sevilla. El peruano no consiguió obtener trofeos y abandonó finalmente la plaza sin premio.

Sin embargo, pese a que Talavante fue quien salió por la puerta grande y concentró el éxito artístico de la noche, hubo otra escena que terminó reclamando buena parte de la atención. La rápida intervención policial impidió que llegara a protagonizar una irrupción en plena lidia y evitó una situación potencialmente peligrosa para todos los presentes.

Mientras tanto, la noche tuvo un claro vencedor sobre la arena: Alejandro Talavante, tres orejas y puerta grande. Pero fuera del ruedo, durante unos instantes, todas las miradas estuvieron puestas en un activista holandés que intentó convertir la corrida en el escenario de una nueva protesta y que fue frenado antes de conseguir su objetivo.