La depuradora del aeropuerto de Ibiza vierte aguas fecales en el Parque Natural de ses Salines. La denuncia de entidades sociales, ecologistas y asociaciones de vecinos se basa en los resultados de cuatro campañas de muestreo realizadas entre el 12 de junio y el 22 de julio por un laboratorio autorizado por la Conselleria de Salud.

Los resultados evidencian incumplimientos sistemáticos en dos frentes: por un lado, los valores límite de emisión establecidos por Real Decreto 509/1996, la norma que transpone la Directiva Europea de tratamiento de aguas residuales urbanas; por otro, los parámetros de calidad exigidos por el Real Decreto 1620/2007 para la reutilización de aguas depuradas en el riego de zonas verdes, que es precisamente uno de los usos que realiza el aeropuerto de su efluente.

En ninguna de las cuatro campañas el efluente de la depuradora cumplió ninguna de las dos normativas. Las entidades destacan que, desde el punto de vista ambiental, los incumplimientos detectados son especialmente graves.

La gravedad se agrava por el hecho de que este efluente se derrama en el Torrent de sa Font, que desemboca directamente dentro del Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera, un espacio incluido en la Red Natura 2000, en el Convenio Ramsar y en el patrimonio de la humanidad de la UNESCO.

Desde el punto de vista sanitario, el incumplimiento más preocupante es el de la contaminación fecal en relación a la normativa de reutilización de aguas depuradas. El Real Decreto 1620/2007 establece para el riego de zonas verdes urbanas, parques y jardines, que es precisamente el uso que hace el aeropuerto de una parte de su efluente, un límite máximo de la bacteria fecal E. coli de 200 UFC por 100 ml.

En las cuatro campañas realizadas, los niveles de E. coli superaron los 2.420 UFC por 100 ml, que es el límite superior de cuantificación del método analítico, lo que significa que la contaminación real podría incluso ser mayor.

En cualquier caso, el valor medido supone al menos 12 veces el límite legal permitido, repitiéndose esta superación de forma idéntica en todas las fechas analizadas, el 12 de junio, el 25 de junio, el 8 de julio y el 22 de julio.

Las entidades alertan, además, que dado que el efluente de la depuradora se derrama en el Torrent de sa Font, que desemboca directamente en Es Codolar, existe un riesgo real de que estas aguas con alta carga fecal lleguen a la zona de baño, con un potencial riesgo para la salud de los bañistas y en posible incumplimiento de la normativa sanitaria de calidad de las aguas de baño.

Por ello reclaman que se evalúe la suspensión cautelar de la reutilización por riego hasta que no se garantice la calidad del agua, y que las administraciones competentes realicen controles urgentes de la calidad de las aguas de baño en Es Codolar.

El colectivo alerta de que no se trata de un incidente puntual. El patrón de las cuatro campañas, sin tendencia alguna de mejora y con valores muy por encima de los límites legales en todos los casos, apunta a un problema estructural de funcionamiento o de capacidad insuficiente de la depuradora, no a una avería temporal.

También remarcan que se trata de una EDAR ya existente que no logra depurar adecuadamente las cargas actuales, lo que adquiere una dimensión especialmente preocupante en el contexto de la prevista ampliación del aeropuerto, lo que implicaría un incremento del 29% de la superficie de la terminal y la duplicación de las puertas de embarque.

Finalmente, los denunciantes exigen a AENA, ente público presidido por Maurici Lucena, que facilite de inmediato los datos técnicos de la depuradora, incluida su capacidad de diseño, el caudal vertido y los datos de entrada a la planta, y que acredite que dispone de autorización de vertido vigente y de concesión de reutilización de aguas conforme a la normativa vigente.

Reclaman igualmente que la Dirección General de Recursos Hídricos actúe de urgencia para detener una situación que supone un riesgo grave de contaminación del Torrent de sa Font y del acuífero de la zona de Es Codolar, y que puede afectar gravemente a los valores naturales del Parque Natural de ses Salines.