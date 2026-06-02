Aena se queda sola y mantiene la macroampliación del aeropuerto de Ibiza: «Es una infraestructura clave», ha manifestado su directora, Marta Torres, que ha recordado que la actuación se encuentra en una fase muy inicial, con una licitación que seguramente abarque todo este año. La redacción del proyecto abarcará unos 18 meses y, en paralelo, deberá llevarse a cabo el trámite ambiental. «Estamos hablando de no arrancar hasta 2030», ha manifestado Torres.

Un proyecto que ha suscitado un rechazo frontal por parte de todos los partidos, incluyendo incluso los socialistas, además de empresarios, colectivos ecologistas y vecinales, o el mismo presidente del Consell del PP, Vicent Marí, que ni tan siquiera ha sido consultado sobre el particular.

Torres, por contra, ha defendido que es necesario acometer cambios en las instalaciones.

En relación al control de fronteras, Torres ha explicado que desde octubre se aplica una nueva normativa en relación a destinos fuera del espacio Schengen que genera un proceso «más complejo» al requerir más información del viajero.

Así, es necesario crear una zona diferenciada, con una sala de embarque diferenciada para estos pasajeros, principalmente de origen británico.

Según ha detallado, se propone construir un dique para vuelos a destinos no Schengen planteado en dos plantas, una para embarques vía pasarela con ocho puertas y otra para hacer embarques en remoto con cuatro puertas, ha avanzado Torres, quien ha afirmado que habrá también controles de pasaportes centralizados. Dicho dique contará con 170 metros de largo por 24 de ancho.

Sobre el control de seguridad en los equipajes, la directora ha explicado que se están imponiendo nuevos sistemas de control más modernos que serán implantados en todos los aeropuertos de la red Aena, aunque dichos sistemas necesitan ocupar una mayor superficie.

En relación a la incorporación de nuevas pasarelas de embarque, ha dicho que se quieren mejorar los procesos.

Además, la reubicación de espacios, principalmente en la sala de embarque, conllevará también la remodelación del resto de servicios en la misma zona, aumentando el número de baños o los servicios para personas con movilidad reducida, así como tiendas o restaurantes.

Torres ha recordado que Aena ha propuesto invertir 230 millones de euros entre 2027 y 2031, aunque por el momento se han definido las necesidades actuales en una fase previa a la redacción del proyecto.

En relación a los interislas, ha señalado que han querido reforzar la operativa, por lo que se creará una zona identificada y centrada con cuatro puertas para contar con un acceso rápido tanto para llegadas como salidas.

Para vuelos en conexión, se busca generar un pasillo de tránsito, evitando a estos viajeros tener que salir y volver a entrar.

En el extremo oeste se levantará una planta para reubicar las oficinas eliminadas al ejecutarse determinadas obras. La sala VIP crecerá y desaparecerá de su ubicación actual, ampliándose al estar «prácticamente llena todos los días del verano».