Rechazo frontal en Ibiza de empresarios y entidades a la ampliación del aeropuerto impulsada por Sánchez

Rechazo frontal en Ibiza de empresarios y vecinos a la ampliación del aeropuerto impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y aprobada unilateralmente por Aena, contra la que también se ha posicionado en contra el presidente del Consell, Vicent Marí, que ni tan siquiera ha sido consultado sobre el particular.

Se trata de un proyecto de enorme calado con una inversión de 230 millones que incluye la reordenación integral de esta infraestructura aeroportuaria, la apertura del doble de las actuales 17 puertas de embarque, la construcción de un nuevo dique de embarque en la terminal y con unas previsiones al alza que dispararían los actuales nueve millones de pasajeros que pasan por el aeródromo ibicenco cada año.

Algo que el actual gobierno insular del PP rechaza dada su apuesta por la sostenibilidad, la contención en materia de movilidad y la calidad de la oferta antes que la cantidad en número de plazas y visitantes.

En la misma línea, ahora han sido las entidades de la Mesa de Diálogo del Agua promovida por la Alianza por el Agua las que han coincidido en rechazar la ampliación del aeropuerto, puesto que este incremento supondría un aumento directo de la capacidad aeroportuaria y una mayor presión sobre los recursos hídricos en el conjunto del territorio insular. Un hecho que estaría en contradicción con los objetivos de sostenibilidad que persigue el pacto insular por el agua de Ibiza.

La importancia de este posicionamiento se debe a la pluralidad de esta plataforma de entidades donde están representadas desde la Federación Hotelera, a cooperativas agrícolas, ecologistas como Amics de la Terra, ayuntamientos y Consell.

En un comunicado, desde la Alianza han explicado que la unanimidad de las entidades refleja una creciente conciencia compartida en relación a la presión urbanística y la masificación, principales causas de la sobreexplotación de los acuíferos.

Las entidades han reiterado que el crecimiento urbanístico debe estar supeditado a la capacidad actual para garantizar la suficiencia hídrica con los recursos disponibles.

Durante la sesión, las entidades participantes han vuelto a reclamar a las administraciones competentes que aceleren las actuaciones de control sobre los grandes consumidores de agua, que se maximice el uso del agua desalada y que se desarrollen proyectos para cerrar el ciclo del agua mediante el aprovechamiento de agua regenerada, tanto para usos agrícolas como de recarga.

En el debate sobre nuevas infraestructuras hídricas, gran parte de las entidades conservacionistas han insistido en que, antes de plantearse ampliar la capacidad de desalación de la isla, es imprescindible poner límites a la masificación turística y al crecimiento urbanístico. En su opinión, el crecimiento urbanístico debe estar supeditado a la capacidad actual de garantizar la suficiencia hídrica con los recursos hídricos disponibles.

En esta edición han participado, del ámbito conservacionista y social, Amigos de la Tierra, Asociación de Defensa del Agua, Ibiza Preservation, Instituto de Estudios Ibicencos, Salvem Sa Badia, Caseta Verde, Voluntarios de Ibiza y Colegio Oficial de Arquitectos.

Del sector primario y agrícola han asistido representantes de las cooperativas agrícolas de Sant Antoni y Agroeivissa, así como la Asociación de Propietarios Forestales, Asociación Rafal Trobat y la Asociación de Productores de Agricultura Ecológica de Ibiza y Formentera. Del sector económico han participado la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Ibiza y Formentera (PIMEEF), que ha acogido en su sede esta reunión.