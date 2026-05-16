Elecciones en Andalucía: cómo se diferencian el voto nulo, el voto blanco y la abstención

Este próximo domingo 17 de mayo Andalucía vuelve a votar así que después de semanas de campaña, debates, entrevistas y actos electorales, más de 6,8 millones de andaluces decidirán quién ocupará la Junta durante los próximos años. Sin embargo, no todo el mundo que acude a un colegio electoral lo hace para apoyar directamente a un partido. Hay personas que votan en blanco, otras que emiten un voto nulo y muchas que directamente optan por no ir o que practican lo que se conoce como abstención.

Tres opciones que son igual de licitas que votar a un partido, pero que muchas veces se meten en el mismo saco, cuando en realidad funcionan de forma bastante distinta. De hecho, una de ellas sí tiene consecuencias en el reparto de escaños y las otras no. Es una duda que aparece prácticamente en cada elección importante. Mucha gente escucha eso de que «el voto en blanco beneficia a los partidos grandes» o que «abstenerse favorece a unos u otros», pero no siempre queda claro qué hay realmente de cierto detrás de todo eso. En las elecciones andaluzas, además, vuelve a aplicarse el sistema D’Hondt para repartir los escaños del Parlamento autonómico. Y ahí es precisamente donde entran en juego las diferencias entre unas opciones y otras de modo que conviene saber bien qué es el voto en blanco, en qué se diferencia al voto nulo y cuándo se produce la abstención.

Qué es el voto en blanco

Cuando se habla de voto en blanco se suele pensar de buenas a primera que no sirve para nada, o que sencillamente no cuenta y lo cierto es que es todo lo contrario. No va a ningún partido, claro, pero sí entra dentro de los llamados votos válidos. Según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), el voto en blanco se produce cuando el elector mete en la urna un sobre oficial vacío, sin ninguna papeleta dentro.

A partir de ahí empieza la parte que más confusión genera. Como esos votos sí se suman al total válido, terminan influyendo en el porcentaje que necesita cada partido para obtener representación. En Andalucía existe una barrera mínima para entrar en el reparto de escaños y, cuanto más sube el número total de votos válidos, más difícil resulta alcanzar ese porcentaje.

Por eso muchas veces se dice que el voto en blanco acaba perjudicando a los partidos pequeños, sobre todo a los que están muy cerca del límite necesario para conseguir escaño. No significa que esos votos se repartan automáticamente entre los partidos más grandes, como a veces se escucha. Lo que ocurre es que elevan el total sobre el que se hacen los cálculos.

Aun así, hay personas que prefieren votar en blanco porque consideran que es una forma de participar en las elecciones dejando claro que no les convence ninguna candidatura.

Qué hace que un voto sea nulo

El voto nulo funciona de otra manera completamente distinta. Aquí el sufragio deja de ser válido y directamente queda fuera del recuento que se utiliza para repartir escaños. La ley electoral contempla varias situaciones para considerar que un voto es nulo, como por ejemplo, si dentro del sobre aparecen papeletas de partidos diferentes, si la papeleta está rota, modificada o escrita, o si alguien mete dentro cualquier objeto extraño. También se considera nulo cuando el sobre no es oficial. Sin embargo, hay un detalle curioso que no todo el mundo conoce y es que si una persona introduce dos papeletas iguales del mismo partido, el voto sigue siendo válido y cuenta como uno solo.

A diferencia del voto en blanco, el voto nulo no cambia el reparto final ni afecta a los porcentajes necesarios para entrar en el Parlamento andaluz. Muchas veces responde simplemente a errores al votar. Otras, en cambio, sí es una forma intencionada de protesta. De hecho, en prácticamente todas las elecciones aparecen papeletas con mensajes escritos, dibujos o frases dirigidas a los políticos. Todo eso termina contabilizado como voto nulo.

La abstención es directamente no votar

Luego está la abstención, que es otra cosa diferente. Aquí ni siquiera existe voto. La persona decide no acudir al colegio electoral y, por tanto, no participa en las elecciones. Eso hace que la abstención no entre en ningún recuento ni afecte directamente al reparto de escaños.

La diferencia con el voto en blanco es bastante clara: quien vota en blanco sí participa en la jornada electoral; quien se abstiene no. Las razones pueden ser muy distintas. Hay quien no vota por desencanto político, otros por desinterés y también quienes simplemente no pueden acudir ese día.

Después de cada elección, uno de los datos más analizados suele ser precisamente el nivel de participación. Cuando la abstención es alta, normalmente los partidos intentan interpretar qué parte del electorado se ha quedado en casa y por qué.

Andalucía vota este domingo 17 de mayo

Las elecciones andaluzas se celebrarán este domingo 17 de mayo tras el adelanto electoral anunciado hace casi dos meses. La campaña comenzó oficialmente el pasado 1 de mayo y terminó ayer viernes con el inicio de la jornada de reflexión.

Ese día, los ciudadanos elegirán a los representantes que formarán parte del nuevo Parlamento andaluz y decidirán qué partidos tendrán opciones de formar gobierno en la Junta durante la próxima legislatura.