Hasta qué hora se puede votar hoy en Andalucía: a qué hora abren y cierran los colegios electorales

Los andaluces están llamados a las urnas este domingo 17 de mayo para elegir a los 109 diputados del Parlamento de Andalucía en unas elecciones autonómicas decisivas para el futuro político de la comunidad. Una de las dudas más frecuentes entre los ciudadanos es hasta qué hora estarán abiertos los colegios electorales y qué ocurre si alguien llega justo al cierre.

A qué hora abren los colegios electorales en Andalucía hoy

Los colegios electorales de las elecciones andaluzas del 17 de mayo de 2026 abrirán sus puertas a las 9:00 horas en todo el territorio andaluz de forma simultánea. Antes de esa hora, los miembros de la mesa electoral —presidente y dos vocales— deben estar presentes desde las 8:30 h para constituir la mesa y preparar el material electoral: urnas, papeletas, sobres y actas. Si a las 9:00 h no está constituida la mesa por ausencia de sus miembros, la Junta Electoral de Zona puede designar de urgencia a cualquier elector presente en el local. Los primeros electores ya pueden votar a partir de las 9:00 h presentando su DNI, pasaporte o carné de conducir en vigor.

A qué hora cierran los colegios electorales en Andalucía hoy

Los colegios electorales de las elecciones andaluzas del 17 de mayo de 2026 cerrarán a las 20:00 horas en todo el territorio de la comunidad. A partir de ese momento no se puede acceder al local para votar, salvo que ya estuvieras dentro antes del cierre. Tras el cierre, los miembros de la mesa proceden a abrir las urnas y realizar el recuento de votos emitidos, cuyo resultado provisional se traslada a la Junta Electoral de Zona.

Según la información oficial de la Junta de Andalucía y de la normativa electoral, los colegios electorales abrirán a las 9:00 y permanecerán abiertos de forma ininterrumpida hasta las 20:00 horas.

No obstante, existe una excepción importante: si a las 20:00 horas todavía hay personas esperando dentro del colegio electoral para ejercer su derecho al voto, estas podrán votar igualmente. El presidente de la mesa electoral anunciará oficialmente el cierre de la votación, pero permitirá que las personas que ya estén en el interior del local depositen su papeleta.

¿Qué se necesita para votar?

Para poder votar presencialmente, será obligatorio identificarse con un documento oficial original y en vigor. Se aceptan:

DNI

Pasaporte

Carné de conducir

Los votantes deberán acudir al colegio y mesa electoral que les corresponda según su inscripción en el censo.

En estas elecciones autonómicas están convocados cerca de 6,8 millones de electores en toda Andalucía, incluidos los residentes en el extranjero inscritos en el censo CERA. Además, cientos de miles de jóvenes podrán votar por primera vez en unos comicios andaluces.

Los ciudadanos elegirán a los representantes que ocuparán los 109 escaños del Parlamento andaluz, distribuidos entre las ocho provincias de la comunidad.

Una vez cerradas las urnas, comenzará el escrutinio en cada mesa electoral. Los miembros de las mesas procederán a abrir las urnas y contar los votos emitidos. Los primeros resultados provisionales suelen conocerse pocas horas después del cierre de los colegios.

Esta jornada electoral llega además tras una intensa campaña marcada por debates televisados entre los principales candidatos andaluces y una gran atención mediática sobre posibles pactos y mayorías parlamentarias.

Cuándo se sabrán los resultados de las elecciones de Andalucía hoy

Una vez cerradas las urnas a las 20:00 h, comienza el escrutinio provisional en cada mesa electoral. Los primeros datos suelen conocerse entre las 21:00 y las 22:00 horas, cuando el escrutinio supera el 20-30% de los votos contados. Con el porcentaje escrutado en las primeras horas de la noche suele quedar claro el ganador y si hay o no mayoría absoluta, fijada en 55 de los 109 escaños del Parlamento andaluz. Los resultados definitivos no son inmediatos: el escrutinio general oficial está fijado para el 21 de mayo y la constitución del nuevo Parlamento de Andalucía está prevista para el 11 de junio de 2026.

Qué pasa si llegas tarde al colegio electoral: ¿puedes votar después de las 20:00 h?

La norma es clara: los colegios cierran a las 20:00 horas, pero existe una excepción importante. Si a esa hora hay personas dentro del local esperando para votar, podrán hacerlo igualmente. El presidente de la mesa anunciará el cierre de la votación pero permitirá que quienes ya estén en el interior depositen su papeleta. Lo que no está permitido es entrar al colegio electoral después de las 20:00 h aunque hayas llegado con escasos segundos de retraso y estuvieras en la puerta: si no estás dentro cuando se declara el cierre, no podrás votar. Por eso es importante llegar con margen suficiente, especialmente en colegios con gran afluencia donde puede haber cola.