Moreno asesta el golpe definitivo a Montero y confía en su estabilidad para alcanzar la mayoría absoluta: «Miente más que habla»

El segundo debate electoral de la campaña de las elecciones andaluzas del 17 de mayo deja a Juanma Moreno como el triunfador de la noche. El encuentro de esta noche siguió la tónica del primero: atacar al gobierno de Moreno Bonilla y su gestión.

El líder del PP andaluz, en su primera intervención, quiso presumir con datos de la mejora que ha habido en Andalucía desde que llegó al Parlamento andaluz. Tanto las izquierdas como Gavira acusaron a Moreno de que la comunidad sigue siendo la región de España con más paro. Sin embargo, el favorito a ganar los comicios del 17 de mayo respondió tajantemente en favor de su mandato.

«Estamos entre las tres economías más importantes de España y esto se lo debemos a las políticas reformistas. Usted, señora Montero, nos dejó un infierno fiscal en Andalucía y en España como ministra de Hacienda también, y todos lo saben. Usted siga con sus ideas, pero esa no es la realidad».

En el primer bloque del debate, economía y empleo, el de los populares aprovechó para hacer una crítica a María Jesús Montero y el gobierno de Sánchez por la falta de financiación en autovías y trenes que se destina a Andalucía desde el Gobierno central, a diferencia de lo que ha invertido el autonómico.

«Hemos desbloqueado el tren de Cádiz que lleva 20 años bloqueado, el tranvía en Jaén… estamos con el metro de Málaga, Sevilla… ¿y usted, señora Montero, no tiene nada que decir de Adamuz? Nadie ha asumido responsabilidades ni ha dado información y llevamos más de 100 días».

Sanidad, asunto clave

De nuevo, otro de los puntos calientes del debate fue la Sanidad. Los tres partidos de izquierda volvieron a intentar acorralar a Juanma Moreno por el problema con los cribados de cáncer. No obstante, salió airoso de la contienda gracias a haber atajado el problema de raíz.

«Hubo un problema de información con los cribados. Lo primero que hicimos fue pedir perdón, que no es habitual en política. Después resolvimos el problema y, en tercer lugar, activamos un plan de choque para que no volviera a pasar con 100 millones de euros de inversión. Asumimos responsabilidades y toda la cúpula de Sanidad cayó».

Como ocurrió en el primer debate, Montero quedó retratada por las listas de espera. Prometió que, si llega al Gobierno, su partido acabará con ellas porque «están provocando muertes».

Fue este momento cuando Moreno Bonilla aprovechó para reprocharle que, mientras gobernaba con «el señor Maíllo, los andaluces tenían que esperar 1.275 días. No se ría, señora Montero, son datos del Ministerio»

«Usted prometió el cribado de cáncer de colon, no lo cumplieron y murieron muchas personas, entre ellas mi padre. Me habéis llamado asesino desde las cuentas del PSOE, ¿qué podría llamarlos yo? La diferencia es que yo no soy como usted, usted miente más que habla».

Montero y su financiación autonómica

Al igual que la Sanidad, la financiación autonómica ha sido uno de los temas más candentes del debate. Moreno atacó a Montero por favorecer a los independentistas en sus pactos de Gobierno en perjuicio de los andaluces y la acusó de haber «hipotecado» a Andalucía por orden de su «jefe», de Pedro Sánchez, que ha pactado con los independentistas una financiación singular.

«Usted no nos da ningún dinero. El dinero que se recauda con el trabajo y el esfuerzo de toda la sociedad andaluza a través de los impuestos es lo que recauda la señora Montero, un 50%, y es lo que nos corresponde. Usted no nos está regalando nada».

«Usted sería una magnífica candidata a la Generalitat de Cataluña porque ha hecho grandes favores al catalán. Andalucía recibirá 389 euros menos que cada catalán. Siempre que hay pactos entre el PSOE e independentistas, Andalucía pierde», zanjó Moreno.