En el segundo debate electoral de cara a las elecciones andaluzas del 17 de mayo, la candidata socialista definió como «accidente laboral» la muerte de dos guardias civiles el pasado viernes en Huelva durante una persecución a una narcolancha. Asimismo, manifestó que estos «accidentes laborales» son «una lacra contra la que hay que aliarse».

Una expresión que también utilizó el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García. Las palabras de los candidatos de la izquierda provocaron, de inmediato, el rechazo rotundo del candidato de Vox, Manuel Gavira, que reprochó a la ex ministra de Hacienda que se trataba de «un asesinato».

‼️ El último escándalo de María Jesús Montero: llama «accidente laboral» a la muerte de los dos guardias civiles de Huelva por culpa del narco. 📺 ‘Canal Sur’ pic.twitter.com/rvNaq7LxE8 — okdiario.com (@okdiario) May 12, 2026

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP, Juanma Moreno, fue el primero en lamentar el fallecimiento de los agentes Germán Pérez y Jerónimo Jiménez en el debate. «Defender lo público también es defender a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que luchan contra el narco», afirmó, en alusión a Montero, que comenzó su minuto de presentación defendiendo «lo público».

Montero se sumó en la noche del lunes a la línea marcada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ni siquiera fue al funeral celebrado en Huelva el pasado fin de semana.

Cabe recordar que no se trata de un episodio aislado. En febrero de 2024, dos guardias civiles murieron en acto de servicio mientras perseguían una narcolancha en Barbate (Cádiz), un suceso que reavivó el debate sobre los medios y la protección de los agentes frente al narcotráfico.

«Queremos lanzar un mensaje en favor de Jerónimo y de Germán y de todos sus compañeros guardias civiles. Para esto sólo hay una solución. El alto o el plomo. O que se paren o que acaben en el fondo del mar. Esto es puro sentido común. Andalucía necesita un Gobierno que le diga a Sánchez que es un traidor y a Marlaska un indigno y un cobarde», manifestó el candidato de Vox Una postura sin titubeos que sacó los colores a María Jesús Montero, quien prefirió mirar para otro lado para no asumir la incompetencia de sus históricos compañeros de Gobierno.