El PSOE recaudó 4 millones con microcréditos investigados por financiación ilegal pero luego no hizo las inversiones prometidas

El PSOE recaudó cuatro millones de euros en plena pandemia de coronavirus a través de microcréditos y donaciones verdes para financiar un ambicioso plan de transformación ecológica y digital, pero la propia web oficial del proyecto —psoesostenible.es— revela que seis de los ocho objetivos específicos comprometidos con la militancia siguen sin completarse cinco años después de su lanzamiento, mientras la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga ese mismo dinero como presunta financiación ilegal del partido.

El Plan Luz Verde fue aprobado el 11 de mayo de 2020, durante la crisis a todos los niveles, también económica, del coronavirus, con el propósito declarado de transformar ecológica y digitalmente las sedes del partido, empezando por Ferraz.

Para financiarlo, el PSOE creó el denominado Fondo Sostenible, dotado con una «aportación presupuestaria inicial de 4 millones de euros» procedente de microcréditos con un interés anual del 3%, donaciones verdes y cuotas de militantes.

El entonces gerente del partido, Mariano Moreno, impulsó la campaña públicamente en una rueda de prensa y presumió en redes sociales de un plan que prometía reducir la huella de carbono de la sede federal de Ferraz en un 90%, eliminar el consumo de papel y crear «zonas verdes y jardines integrados en los edificios del partido».

Financiación ilegal PSOE

Precisamente este miércoles 27 de mayo de 2026, agentes de la UCO han entrado en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para recabar información sobre la contabilidad y las visitas del partido. Junto a esa sede el PSOE tiene un local que prometían reformar como la Casa del Pueblo s.XXI, no se ha hecho.

Según ha informado OKDIARIO, los investigadores preparan un amplio informe que será remitido al juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa, y que, entre otros puntos, pretende analizar los microcréditos, los pagos en efectivo que no figuraban en la contabilidad oficial y en cómo determinadas empresas habrían pagado a personas vinculadas al partido.

La Fiscalía Anticorrupción no considera que los informes del Tribunal de Cuentas hayan indagado sobre la posible financiación ilegal, ya que se remiten «únicamente a la información aportada por el partido».

La chocante paradoja es que el dinero recaudado para hacer el PSOE más sostenible y transparente es ahora el núcleo de una investigación judicial por opacidad financiera.

Plan incompleto

La página web del proyecto, que permanece activa y pública en 2026, exhibe de forma involuntaria el rastro de lo que no se ha hecho. En la sección de Militancia Comprometida, dedicada a convertir a los afiliados en «activistas medioambientales», cinco de las ocho medidas previstas aparecen con estados de ejecución que revelan una parálisis prolongada.

No se ha hecho: nombrar coordinadores de sostenibilidad en las agrupaciones figura como «por iniciar»; la formación específica para agentes del cambio en las agrupaciones, también «por iniciar»; el intercambio generacional para fomentar las nuevas tecnologías, igualmente «por iniciar»; los proyectos de mejora de sostenibilidad local por parte de militantes, «por iniciar». Solo la cuota verde y la Escuela Ecológica Digital Jaime Vera aparecen como «completado», y el carné digital como «avanzado».

En la sección Progresamos, que detalla el estado de los proyectos para las federaciones, varios ítems permanecen «en proceso», entre ellos la integración de energías renovables, propuestas de movilidad y la contratación de proveedores de obras para las federaciones.

El local de Ferraz 66, situado junto a la sede federal y destinado a convertirse en el prototipo de «Casa del Pueblo del siglo XXI», tampoco ha visto materializarse las obras.

En 2021, el PSOE organizó un concurso de ideas al que se presentaron 33 equipos. El proyecto ganador, denominado «Un Lazo Rojo» y presentado por Anna Burdeus Peirats y Javier del Pozo Modrego, obtuvo el 38,12% de los votos de la militancia. El segundo clasificado, «Ágora Abierta», logró el 36,80%, y el tercero, «Casa del Pueblo Siglo XXI» de Ficus Materia, el 25,07%.

Los tres equipos ganadores recibieron sus premios —12.000 euros el primero y 1.500 euros cada uno de los otros dos— pero el espacio de Ferraz 66 no ha sido transformado conforme a ninguna de las propuestas.

La sección de Presupuesto de la web, que prometía rendir cuentas sobre «las contribuciones a través de microcréditos verdes, donaciones verdes y la cuota verde», no ha registrado ninguna actualización visible desde su publicación inicial. Se desconoce por ahora si hubo gente que realmente donó o fue una forma de canalizar dinero de orígenes ilegales como las constructoras que citó Víctor de Aldama.

La investigación judicial añade una capa de gravedad al cuadro. Según la UCO, las donaciones del PSOE pasaron de 275.616 euros en 2019 a 837.506 euros en 2020, un incremento del 200% producido «en unos meses donde se frenó toda la actividad económica». En 2024, último año fiscalizado, el partido apenas captó 133.500 euros por esta vía, una caída que los investigadores consideran significativa.

Cinco años después de que el PSOE pidiera a sus militantes y simpatizantes que confiaran su dinero en un partido que prometía ser el más verde y digital de Europa, la web que debía documentar ese viaje transformador se ha convertido en el más fiel testimonio de sus propias promesas incumplidas. Los jardines nunca llegaron a Ferraz. La UCO, sí.