Financiación ilegal del PSOE: mordidas disfrazadas de donaciones

La gran sospecha que planea sobre el PSOE tiene que ver con la financiación ilegal del partido, algo lógico si se tienen en cuenta las contradicciones en las que cayó el ex gerente socialista Mariano Moreno en sus declaraciones ante la justicia. Más aún después de que Víctor de Aldama afirmara en el Tribunal Supremo que las mordidas sirvieron para financiar al partido del Gobierno por la vía de disfrazarlas de donaciones. Y es aquí donde la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que los cuatro millones en microcréditos que ingresó el PSOE durante la pandemia por coronavirus son financiación ilegal.

Pues bien, según ha podido saber OKDIARIO, los agentes de la Benemérita preparan un amplio informe, que enviarán al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, y que acreditaría con pruebas la existencia de un delito, algo que marcaría un punto de inflexión en los escándalos de corrupción que rodean al socialismo, toda vez que la condición —de boquilla, eso sí— que le pusieron sus socios a Pedro Sánchez es que no hubiera financiación ilegal.

Los investigadores han puesto la lupa en los denominados microcréditos aportados por los militantes con los que se financió Ferraz, en los pagos en efectivo que no figuraban en la contabilidad oficial y en cómo determinadas empresas pagaban a personas vinculadas al PSOE. Y es que el PSOE presentó en octubre de 2020, en plena pandemia, una campaña de donaciones y «microcréditos verdes» para la transformación digital y medioambiental del partido que, vista con perspectiva, se presta a la sospecha.

Las donaciones registraron en ese ejercicio, especialmente complicado por razones obvias, un desorbitado incremento, pasando de 275.616 euros en 2019 a 837.506 en 2020. Y luego, vuelta a la normalidad superada la pandemia, las donaciones cayeron en picado. ¿Qué pasó en 2020 para que los donantes socialistas, en pleno covid, fueran tan generosos? ¿No será que el PSOE lanzó la campaña de donaciones para esconder tras ellas lo que obtuvo por las mordidas? Esa es la sospecha de la UCO y por ahí avanzan las pesquisas. Permanezcan atentos.