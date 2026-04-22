El ex gerente del PSOE admite en el Supremo que Ferraz hacía gastos en metálico «no razonables»

Mariano Moreno Pavón, el ex gerente del PSOE, ha admitido en el Tribunal Supremo que Ferraz hacía gastos en metálico «no razonables». Él mismo, ha asegurado, se encargaba de supervisar algunas liquidaciones que no le cuadraban «hojeando visualmente».

El que fuera máximo responsable de las cuentas del PSOE se ha sentado como testigo ante los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo para dar explicaciones sobre los pagos a Koldo García y al que fuera el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.

Mariano Moreno ha admitido que se pagaba en efectivo en Ferraz con dinero procedente de la cuenta del PSOE, pero, según ha afirmado, a partir de 2020 se hizo una instrucción en el partido para limitar los pagos en efectivo. Dice que durante la pandemia de coronavirus quería limitarse este tipo de pago. Es importante recalcar que el Tribunal de Cuentas alertó de que había que limitar los pagos en metálico.

El ex tesorero socialista ha reconocido que «firmó absolutamente todo lo que le pasaron», si bien dice que alguna vez preguntó por algún gasto que a priori vio desproporcionado. En concreto, recuerda una comida de 700 euros en Galicia del partido de la que le explicaron que eran 14 comensales.

«Miraba si íbamos ajustados al presupuesto o nos estábamos pasando o no llegábamos», ha declarado Mariano Moreno, apoyándose todo el rato en la fiscalización que hizo el Tribunal de Cuentas sobre las cuentas del partido durante su etapa de gerente.

Niega las chistorras y critica a la UCO

Mariano Moreno también ha negado ante los magistrados de la Sala de lo Penal que el PSOE entregara billetes de 500 euros en efectivo. «Eso no es posible», ha recalcado.

Moreno ha negado estos hechos cuando le han preguntado por estos billetes que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil identificó como «chistorras» en el argot que utilizaba la trama. No ha dudado en cargar contra la UCO y ha dicho en sede judicial que «no sabe hasta qué punto el informe de los agentes tiene validez».

Mariano Moreno se enfada en el Supremo

Mariano Moreno ha tenido momentos de tensión durante su declaración como testigo en el Tribunal Supremo cuando la abogada de Koldo García le ha enseñado las hojas de gasto que presentaba el que fuera asesor ministerial de José Luis Ábalos.

Mariano Moreno desconocía estas hojas que el PSOE firmó entregándole sobres de dinero a Koldo. Su mujer Patricia Uriz e incluso su hermano Ioseba García iban a recoger dinero a la sede de los socialistas en la calle Ferraz.