Ex trabajadores de Ferraz sobre Mariano Moreno: «Echaba más horas en el bar de enfrente que en su despacho»

Mariano Moreno, el ex gerente del PSOE que pagaba sobres en efectivo a los miembros del partido, echaba más horas en el bar de en frente de la sede que en su despacho de Ferraz, según fuentes del partido consultadas por OKDIARO.

Mariano Moreno pasaba mucho tiempo con Santos Cerdán, que también acudía al bar de Ferraz en el que las sobremesas se alargaban hasta el punto de tener que llevarle al gerente carpetas allí para trabajar desde este lugar.

Moreno mantenía una estrecha relación con Santos Cerdán, que acudía a diario a la sede del partido, ubicada a menos de diez minutos caminando de la casa en la que vivía. José Luis Ábalos, por su puesto de ministro, no iba cada día a Ferraz, por lo que Mariano Moreno despachaba con Cerdán a diario.

El ex tesorero del PSOE tampoco se perdía ningún evento del partido. Mismo modus operandi ha repetido en Enusa, compañía energética que preside desde diciembre de 2021 con un sueldo anual de 245.000 euros. Fuentes de la empresa aseguran que le ven poco por la oficina, pero sí asiste a los eventos acompañado de su chófer.

«Sus horarios no eran como los de cualquier trabajador, no se le veía a primera hora de la mañana como al resto», explican ex trabajadores de Ferraz.

Mariano Moreno pasaba gastos

Mariano Moreno también pasaba sus gastos al partido como Koldo García, José Luis Ábalos o Santos Cerdán. Otros miembros de la dirección también cobraban en efectivo del PSOE.

Nadie vigilaba las hojas de gasto de Mariano Moreno, ya que era el máximo responsable de la contabilidad. No existía el control hasta que se creó el departamento de Compliance, en esta área estaba Ana Fuentes, nombrada actual gerente y que dijo que no sabía nada en la Comisión de Investigación del Senado.

Enchufó a su entorno

Mariano Moreno llegó a Ferraz por orden de Pedro Sánchez tras ayudarle en las primarias. El presidente del Gobierno le premió con la gerencia del PSOE, uno de los puestos más importantes del partido.

Desde esta posición hacía y deshacía y colocó a numerosas personas de su entorno. Entre estos nombres está el del secretario LGTBI, Víctor Gutiérrez, y el del director de gabinete de la Vicesecretaría General del PSOE, Javier Aunión. Con ellos dos se iba de vacaciones, compartían fiestas y conciertos.

El ex gerente del PSOE también mantenía una estrecha relación con Rafael Oñate, que fue su jefe de gabinete en Ferraz y ahora trabaja para el ministro Félix Bolaños. También colocó a Antonio Giraldo, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid.

«Llevaba personal y sacaba plazas a su medida», explican fuentes consultadas por OKDIARIO. Sus enchufes de políticos también se extendieron a la Empresa Nacional del Uranio (ENUSA) que ahora preside. «Lo colonizó», explican las mencionadas voces.

Explicar la contabilidad

Mariano Moreno fue citado en la Comisión de Investigación del Senado tras conocerse que había pagado sobres en efectivo a José Luis Ábalos y a Koldo García. Se negó a declarar y a responder a los senadores, aludiendo a que estaba citado en el Tribunal Supremo el próximo miércoles 29 de octubre.

Leopoldo Puente, instructor del denominado caso Koldo, decidió citarle para que explicase la contabilidad del PSOE. También pidió que compareciese Celia Rodríguez, una secretaria de la Secretaría de Organización que se encargaba de hacer llegar los sobres a los trabajadores del partido.

El juez argumentó su decisión destacando que en el último informe de la UCO había «existencia de ciertas comunicaciones relativas a posibles pagos en metálico de determinadas cantidades por parte del PSOE a José Luis Ábalos o Koldo García, que no constarían, sin embargo, por sus fechas ni por sus importes, en la información facilitada por dicho partido político en esta causa especial como pagos en metálico efectivamente realizados a ambos (más allá de algún posible descuadre, respecto de los que sí aparecen contenidos en dicha información, de mínima importancia económica)».

Un día antes de la declaración de Mariano Moreno, el PSOE ha enviado un documento detallando los pagos que faltaban para proteger a su ex gerente. El escrito está firmado por el abogado Alberto Cachinero, que él mismo colocó como abogado principal dentro del PSOE.