El pueblo andaluz con paisaje del norte que parece sacado de un cuento de Navidad

Aunque la Navidad ya haya pasado y estemos estrenando año, todavía quedan días de vacaciones para muchos, y los fines de semana de invierno invitan a hacer pequeñas escapadas sin irse demasiado lejos. De hecho, es el mejor momento si te apetece descubrir pueblos tranquilos, con encanto y un paisaje que sorprenda. Y en Andalucía hay uno que encaja tan bien en esa idea que, visto desde lejos, parece sacado de un cuento navideño, aunque estemos ya en enero. Hablamos de Olvera, en la Sierra Norte de Cádiz, un pueblo andaluz que combina arquitectura blanca, montaña y un entorno natural que rompe con la imagen más clásica del sur.

A simple vista, el pueblo andaluz de Olvera podría confundirse con uno del norte con su perfil escarpado, casas encaladas trepando por la ladera y dos edificios que destacan sobre todo el valle. Es la silueta que muchos viajeros llevan años fotografiando, y también la razón por la que aparece en tantas listas de destinos recomendados para el invierno. No es una moda reciente, ni un descubrimiento sin más. Es un lugar que tiene algo especial, incluso después de que las luces de Navidad se apaguen. Cuando uno llega al casco antiguo se entiende por qué fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en los años 80. Las calles son estrechas, empinadas y destacan por sus balcones, fachadas impecables y rincones que parecen pensados para detenerse un momento. El corazón del pueblo está en el barrio de la Villa, antigua medina musulmana, un laberinto perfecto para caminar sin prisa. La subida culmina en la plaza principal, pero lo que espera arriba merece la caminata.

El pueblo andaluz que parece sacado de un cuento de Navidad

La primera imagen que domina todo este pueblo andaluz es la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación. Es un templo neoclásico enorme para la escala de Olvera, con dos torres gemelas visibles desde casi cualquier punto. Y justo detrás se alza el otro gran símbolo: el castillo árabe del siglo XII, construido sobre un peñón de roca que hace de mirador natural. Desde allí arriba, en los días despejados de invierno, las vistas sorprenden. Olivares, sierras suaves y un paisaje verde que muchos no asocian con Andalucía, pero que aquí es habitual.

Quien busque combinar pueblo y naturaleza tiene otra razón para venir en esta época: la Vía Verde de la Sierra. Es un antiguo trazado ferroviario reconvertido en ruta para caminar o pedalear, una de las más conocidas de Andalucía por lo sencilla que resulta y por sus túneles, viaductos y panorámicas. Muy cerca se encuentra también el Peñón de Zaframagón, una Reserva Natural donde vive una de las colonias de buitres leonados más grandes de la comunidad. Es un plan perfecto para una mañana de frío que después termina con comida caliente en el centro.

Y hablando de comida, en Olvera manda la cocina de sierra. En los bares y ventas es habitual encontrar guisos de caza, sopas de pan, chacinas locales y platos elaborados con aceite de oliva de la zona, que tiene denominación de origen. Para el postre, las tortas dulces típicas de la localidad son casi una obligación en fechas especiales, aunque fuera de Navidad también saben a tradición.

Así es la Navidad en Olvera

Aunque hoy estemos arrancando el año y la Navidad ya haya quedado atrás, Olvera viene de semanas muy animadas gracias al programa «Olvera en Navidad 25/26», que abarcó actividades desde el 5 de diciembre y que todavía puedes disfrutar hasta el 5 de enero. Es cierto que el calendario festivo finaliza justo en Reyes, pero el ambiente invernal que deja la programación sigue invitando a visitarlo durante los primeros días de enero. Y, sobre todo, sirve para entender por qué este pueblo se vive de forma tan especial en estas fechas.

El Ayuntamiento preparó un programa con mercados, talleres, cine, zambombas y visitas pensadas tanto para familias como para parejas y grupos de amigos. Entre los días más señalados estuvo la apertura de la Casita de Chocolate el 5 de diciembre, el Mercado Navideño y el Rally de Compras del día 6, varias zambombas flamencas los días 8 y 12 y el Belén Viviente, que llenó el casco antiguo el 20 de diciembre. Después llegaron la Carrera de Navidad el 27, la visita de Papá Noel el 24 y ahora toca vivir los Carteros Reales los días 2, 3 y 4 de enero, antes de poner punto final con la cabalgata del 5 de enero.

Todo esto ha dejado un ambiente que todavía se percibe en el pueblo durante los primeros días del año. Y aunque la programación navideña ya esté a punto de acabarse, Olvera conserva ese encanto de invierno que tanto atrae: vistas limpias, luz suave, temperaturas frescas y un ritmo tranquilo que invita a empezar el año con calma. Así que si lo que buscas es un destino que mantenga algo de la magia de diciembre pero sin aglomeraciones, este es uno de esos lugares a tener en cuenta. Porque sabemos que Olvera es un pueblo andaluz, pero en enero, cuando el blanco de las fachadas contrasta con el cielo frío y la sierra se tiñe de verde, tiene algo de paisaje norteño. Una mezcla curiosa que explica por qué tantos viajeros lo guardan en su lista de escapadas para el invierno.