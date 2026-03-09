Abascal ante los pactos con el PP tras su cónclave en Gredos: «Seremos el doble de exigentes»

El Parador de Gredos (Ávila) ha sido el lugar elegido por Vox para celebrar un cónclave sin precedentes en la historia de la formación. Este lunes se han reunido tanto el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) como el Comité de Acción Política (CAP) y todos los portavoces nacionales, en un mensaje claro de «unidad» ante el recrudecimiento de ataques contra el líder de la formación.

Gredos se reunieron los padres de la Constitución de 1978. Y desde este emplazamiento Santiago Abascal ha lanzado un mensaje claro a sus adversarios en plena «maratón electoral» autonómica: «Hay que respetar la voluntad de los electores», advirtiendo que serán «el doble de exigentes» de cara a los pactos que negocian con el PP, valorando la decisión de Alberto Núñez Feijóo de no llegar a acuerdos para los presupuestos de «grave error».

Abascal ha denunciado la hostilidad tanto de las formaciones políticas como de ex dirigentes del partido, en lo que considera una confabulación para «detener el crecimiento» de Vox. De ahí que el lugar escogido tenga un fuerte simbolismo de cara a los resultados obtenidos por Vox tanto en Extremadura como en Aragón. Así como ante las puertas del próximo domingo en Castilla y León.

Abascal ha denunciado además las «mentiras, esa demonización y esas guerras sucias del Partido Popular contra Vox», asegurando que esas acusaciones son posteriormente utilizadas por Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.

Desde Vox han resaltado «un contexto histórico importantísimo» y ha advertido que, si la situación internacional es preocupante para muchos ciudadanos, «la situación nacional es aún más grave, más preocupante para la inmensa mayoría de los ciudadanos».

En este sentido, ha afirmado que España enfrenta «un gobierno criminal» y ha explicado que utiliza esa expresión «precisamente por el crimen de Adamuz», que, junto a otros muchos crímenes y fechorías perpetrados por este gobierno, «nos permite llamarlo de esta manera».

Abascal también ha defendido que Vox «no tiene ni un solo caso de corrupción en los tribunales» y ha denunciado que tanto PSOE como PP impulsan ataques contra su formación porque «son incapaces de debatir con nosotros sobre los problemas reales». Entre esos problemas ha citado las políticas migratorias, las políticas fiscales, el gasto público, las políticas verdes del fanatismo climático que arruinan al campo y a la industria y las políticas de género.