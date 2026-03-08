El contrato firmado por Antelo que desmiente su versión sobre el alquiler de la furgoneta a su amigo

El ex líder de Vox en Murcia, José Angel Antelo, firmó siendo vicepresidente del Gobierno regional el contrato de la furgoneta con el que benefició durante más de 2 años a la empresa de su amigo Orvipal, con un alquiler de 2.000 euros mensuales. Un importe muy superior al costo medio de un vehículo de características similares, que ronda los 600 euros. Es decir, 3 veces más para una furgoneta modelo Ford Transit Custom.

Tras la exclusiva publicada de OKDIARIO, el ex presidente de Vox negó en sus redes sociales haber sido el responsable de la contratación. «Yo no firmé el contrato porque no era el portavoz», justificó, argumentando que era un «bulo» de Vox para perjudicarle en una «campaña de difamación» y «perjudicar su imagen» por «no aceptar la disciplina de partido».

Unas declaraciones falsas según ha podido contrastar OKDIARIO, como prueba el contrato que publicamos del alquiler de dicha furgoneta. Antelo mintió al negar que él no había firmado el contrato, sino el portavoz del Grupo Parlamentario en aquel momento, Rubén Martínez, asegurando que «no tenía ninguna responsabilidad» si se había acordado un convenio con la compañía de su conocido, el empresario Joaquín Vicente Fernández, ex gerente de Vox en Murcia y hombre muy cercano a Antelo, a quien había intentado previamente meter en la Consejería de Fomento del Gobierno de Fernando López Miras.

Antelo, para eludir responsabilidades, envió a OKDIARIO dos pantallazos de transferencias bancarias ordenadas por el grupo parlamentario de Vox el día en que se oficializó el contrato, con el propósito de demostrar que el 1 de diciembre de 2023 «no era portavoz».

Ésta no sería la primera vez que Antelo habría negado haber firmado un contrato que lleva su firma. Esta semana acusó al que había sido durante años su equipo de hacer un complot contra él para «quitarle la portavocía del Grupo Parlamentario de Murcia», acusando de falsificar su firma.

Un pretexto para intentar agarrarse a su cargo y no aceptar la destitución que determinó la dirección nacional de Vox al sospechar de presuntas irregularidades y gestiones corruptas de Antelo al frente del partido en Murcia.

Este próximo lunes, el ex líder de Vox afronta en el Parlamento murciano su expulsión al grupo mixto, conformado hasta ahora por diputados de Podemos.