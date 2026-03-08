Campamento de Semana Santa en Ciudad Lineal: fechas, quién puede apuntarse y cuántas plazas hay

El distrito de Ciudad Lineal ya está organizando un año más, el campamento urbano gratuito de Semana Santa, una iniciativa que suele agotar plazas en cuanto se abre el formulario de inscripción y no es de extrañar, ya que suele ofrecer una solución de conciliación sin coste, en días laborables pero sin clase debido a las vacaciones de los alumnos, y que es algo que muchas familias agradecen. Tal y como ha informado el ayuntamiento, la actividad se celebrará en el CEIP Leopoldo Alas, un colegio conocido dentro del barrio de Ventas y que ya ha acogido otros programas municipales pensados para periodos vacacionales.

De la información que se ha dado, se sabe que van a ser 75 las plazas disponibles para niños entre los 3 y los 12 años. El sistema de adjudicación de esas plazas se hará mediante sorteo, en el caso de que de la demanda supere el cupo. Desde el Ayuntamiento se anima a revisar los requisitos con atención para evitar imprevistos en los plazos. Para quienes deseen saber en qué consiste el campamento, será un espacio en el que se combinen juegos, talleres y actividades adaptadas a cada edad. No se trata sólo de pasar la mañana, sino de ofrecer un entorno seguro, educativo y cercano a la rutina escolar. Además, tres de las plazas están reservadas para menores con necesidades educativas especiales, una medida que busca garantizar que nadie quede fuera del recurso por falta de adaptación. La inscripción ya está abierta y se realiza únicamente por internet. No es un proceso complicado, pero conviene no confiarse ya que el plazo acaba pronto y, como ocurre cada año, muchas familias se apresuran en las primeras horas. A continuación repasamos las fechas concretas, los requisitos y cómo funciona el sistema de adjudicación para este campamento de Semana Santa en Ciudad Lineal.

Cuándo es el campamento de Semana Santa de Ciudad Lineal

El campamento de Semana Santa de Ciudad Lineal se celebrará en el CEIP Leopoldo Alas, situado en la calle Pedrezuela, 18. El centro es uno de los habituales en este tipo de iniciativas del Ayuntamiento porque permite organizar grupos por edades y cuenta con varios espacios amplios que sirven para actividades exteriores, algo que facilita mucho la programación cuando la climatología acompaña.

Las fechas del campamento coinciden exactamente con los días no lectivos del calendario escolar:

27 de marzo de 2026

30 de marzo de 2026

31 de marzo de 2026

1 de abril de 2026

6 de abril de 2026

Son los cinco días centrales en los que no hay clase, pero sí actividad laboral para la mayoría de familias. Por eso este recurso se ha convertido en una opción recurrente para quienes necesitan reorganizarse sin recurrir a otros servicios privados. Las actividades se desarrollarán dentro del propio colegio y, como en años anteriores, se dividirán los grupos atendiendo a la edad para que cada franja tenga dinámicas adaptadas.

Requisitos para apuntarse

La oferta es de 75 plazas totalmente gratuitas, un detalle que convierte el proceso de inscripción en un pequeño sprint cada año. El distrito de Ciudad Lineal mantiene el criterio de reservar tres plazas de su campamento de Semana Santa para menores con necesidades educativas especiales, pero el resto se adjudica siguiendo distintas prioridades que a continuación os enumeramos:

Tener entre 3 y 12 años (ambos inclusive).

Estar empadronado en Ciudad Lineal , que es el criterio principal de acceso.

, que es el criterio principal de acceso. Contar con prioridad adicional si se reside en La Elipa , ya que el campamento forma parte del Plan Integral de Barrio.

, ya que el campamento forma parte del Plan Integral de Barrio. En caso de que queden plazas vacantes, podrán acceder solicitantes de otros distritos, siempre según orden de adjudicación.

Estos criterios se aplican de forma estricta, así que es recomendable que las familias revisen la documentación antes de enviar la solicitud.

Plazas y precio

Como ya hemos mencionado, las plazas son 75 para niños de 3 a 12 años. Las inscripciones (ya cerradas) se han hecho por vía telemática a través de los enlaces habilitados por la Junta Municipal. Una vez finalizado el plazo, si las solicitudes superaron las plazas ofrecidas, algo habitual, se hizo un sorteo el 3 de marzo en el que se adjudicaron las plazas. De este modo, las familias que aparecieron en el listado que se dio a conocer, y que tienen plaza asignada tuvieron que presentar la documentación para confirmar su participación. Los listados definitivos se publicarán el 13 de marzo, también a las 17.00 horas. La Junta recomienda conservar el número de solicitud y revisar el correo electrónico durante esos días, ya que cualquier incidencia o requerimiento adicional se comunicará por esa vía.

En cuanto al precio, el Campamento de Semana Santa en Ciudad Lineal es gratuito en todas sus etapas,es decir, inscripción, participación y materiales. Es posible que los monitores pidan a las familias que los menores lleven almuerzo o ropa cómoda, pero no hay gastos añadidos asociados a la actividad. Para resolver dudas, el Ayuntamiento dispone del correo [email protected], al que pueden dirigirse las familias que necesiten confirmar criterios o resolver problemas técnicos durante el proceso de inscripción.