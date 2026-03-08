Manifestación 8M en Santiago de Compostela por el Día de la Mujer 2026: horario y recorrido de la marcha

Santiago de Compostela vive este 8 de marzo de hoy con una jornada que como en otras ciudades del país, y otro año, se trasladará a las calles. La capital gallega vuelve a reunir a colectivos, asociaciones y estudiantes en un día marcado por dos manifestaciones principales y varias actividades previas que se desarrollarán desde media tarde. La coincidencia de dos convocatorias en horarios diferentes hará que la ciudad mantenga movimiento prácticamente durante todo el día, desde primera hora de la mañana hasta la noche.

La primera protesta, convocada por la CIG, saldrá sólo con mujeres al frente y pondrá el foco en la situación laboral y económica en Galicia. La segunda, organizada por la Marcha Mundial das Mulleres, mantendrá su recorrido habitual por el casco histórico y reunirá a cientos de participantes en el tramo final del día. Además, la Praza 8 de Marzo acogerá un encuentro previo con música, talleres improvisados y elaboración de pancartas. A continuación se detallan los horarios, los puntos de salida y los recorridos previstos.

Manifestación 8M en Santiago de Compostela por el Día de la Mujer 2026: horario y recorrido

La primera movilización del día tendrá lugar por la mañana y está convocada por la CIG, que este año vuelve a organizar una manifestación sólo de mujeres. La salida está programada para las 11.30 horas desde la estación intermodal de Santiago, un punto que ya se ha utilizado en otras ocasiones para actos reivindicativos por su accesibilidad y su cercanía al centro.

El sindicato ha explicado que busca subrayar lo que considera una brecha persistente en el mercado laboral gallego. La protesta pretende visibilizar la situación de las mujeres jóvenes, las dificultades para acceder a empleos acordes a la formación y la diferencia salarial que sigue marcando el mercado laboral. Según datos difundidos por la propia central, cuatro de cada diez mujeres asalariadas en Galicia cobraron en 2024 menos del salario mínimo interprofesional, una proporción muy superior a la de los hombres. Esta manifestación matinal no tiene un recorrido largo ni un acto final masivo, pero sí marca el inicio del 8M en la ciudad y anticipa una afluencia considerable en las inmediaciones de la estación y las calles próximas.

Manifestación de la Marcha Mundial das Mulleres: horarios y recorrido previsto

La segunda gran protesta del día es la organizada por la Marcha Mundial das Mulleres, que mantiene su pauta tradicional. Este año habrá dos momentos clave:

19.00 horas: encuentro y convocatoria inicial en Bonaval.

encuentro y convocatoria inicial en Bonaval. 20.00 horas: salida oficial de la manifestación desde la Praza 8 de Marzo, ubicada muy cerca del punto anterior.

El recorrido, como en años anteriores, discurrirá por el centro histórico hasta llegar a las calles principales de Compostela. La Praza 8 de Marzo es el punto habitual de partida de esta marcha, lo que genera un ambiente de asistencia progresiva durante la hora previa. La afluencia suele aumentar de forma notable en el arranque y en la zona del casco antiguo, donde el tránsito se vuelve más lento por la estrechez de algunas calles.

La Marcha Mundial das Mulleres ha difundido también su lema para este año, centrado en la idea de «Feminismo é Revolución, terra viva, pobos libres, vidas dignas», un mensaje que estará presente en las pancartas y en el acto final. No obstante, más allá del tono reivindicativo, lo relevante para la ciudadanía es que se trata de una movilización muy concurrida, que afecta a varias arterias del centro histórico a partir del anochecer.

Actividades previas en la Praza 8 de Marzo:

Antes de la marcha vespertina, la Praza 8 de Marzo acogerá una actividad abierta organizada por Taborililas Compostela, la Asociación de Estudiantes Trans de la USC y el colectivo Peste. El encuentro comenzará a las 17.00 horas y combinará varios elementos pensados para preparar el ambiente previo a la manifestación.

Habrá una merienda abierta, cada persona puede llevar algo para compartir, música, charlas improvisadas y un espacio para elaborar pancartas que después se exhibirán durante la marcha. La actividad quiere fomentar un ambiente diverso y respetuoso, y los colectivos organizadores han dejado claro que no se permitirán discursos racistas, transfóbicos ni cualquier comportamiento que pueda ir en contra de la dignidad de las personas participantes. Este encuentro suele atraer tanto a estudiantes como a grupos jóvenes que buscan reunirse antes de sumarse a la marcha de las 20.00 horas, lo que convierte la plaza en uno de los focos de la tarde.

Datos laborales y sociales difundidos por la CIG en el 8M

La CIG ha difundido varios datos que explican el contexto de su manifestación. Según cifras de la Agencia Tributaria analizadas por el sindicato, la brecha salarial global en Galicia se situaría en un 17,7%. De esa diferencia, un 7,2% obedecería a factores estructurales, como el sector profesional o la categoría laboral, mientras que 10,5 puntos estarían relacionados con la parcialidad y la temporalidad.

También destacan que el 75,5% de las personas empleadas a tiempo parcial en Galicia son mujeres, y que la tasa de temporalidad femenina supera en 14,4 puntos a la masculina. En el ámbito de las pensiones, las mujeres gallegas perciben de media 434 euros menos al mes que los hombres, una brecha del 33%. Estos datos estarán presentes en la manifestación matinal, aunque no alteran los horarios ni el recorrido ya previsto.