El ladrón antiincendios de Palma: detenido por robar 24 extintores de un parking de un centro comercial

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de origen español como presunto autor del robo de 24 extintores en el aparcamiento de un centro comercial de Palma. El valor total del material sustraído asciende a 2.500 euros, según consta en la denuncia presentada por los responsables del establecimiento.

La investigación fue llevada a cabo por agentes del Grupo de Investigación Oeste de la Policía Nacional, que comenzaron a trabajar en el caso tras tener conocimiento de varios robos cometidos en el mismo lugar. Los hechos se produjeron en dos momentos distintos, en agosto del año pasado y posteriormente en enero de 2026. No obstante, no ha sido hasta el pasado miércoles cuando los policías lograron localizar y detener al presunto autor.

El primer robo tuvo lugar durante el pasado verano. En esa ocasión, el hombre sustrajo ocho extintores del aparcamiento del centro comercial situado en la capital balear. Según la información aportada por un responsable de la empresa afectada, el individuo habría cargado los extintores en su vehículo sin levantar sospechas y abandonado el lugar con ellos. El valor de los dispositivos robados en este primer episodio fue estimado en unos 800 euros.

Tras este suceso, los agentes iniciaron las gestiones correspondientes con el objetivo de identificar al responsable de los hechos y esclarecer lo ocurrido.

Sin embargo, semanas después se produjo un nuevo robo en el mismo aparcamiento, lo que reactivó la investigación. En esta segunda ocasión fueron sustraídos 16 extintores, cuyo valor conjunto se sitúa en unos 1.700 euros.

A partir de las pesquisas realizadas, los investigadores consiguieron identificar al sospechoso y averiguar su paradero. Con esta información, los agentes del Distrito Oeste establecieron un dispositivo para localizarlo.

Finalmente, una vez interceptado, los policías procedieron a su detención como presunto autor de dos delitos de hurto relacionados con la sustracción de los extintores.