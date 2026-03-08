Un encapuchado desvalija coches de alquiler de madrugada en Palma y acaba detenido por la Policía

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de nacionalidad española tras ser sorprendido de madrugada robando en el interior de varios vehículos pertenecientes a una empresa de alquiler de coches de Palma.

Los hechos se produjeron alrededor de las 05:00 horas del pasado viernes. A esa hora, las cámaras de seguridad del establecimiento detectaron la presencia de un varón que se encontraba agazapado entre varios vehículos estacionados dentro del recinto. Según las imágenes captadas, el individuo adoptaba una actitud vigilante, aparentemente pendiente de su entorno mientras se movía entre los coches.

Ante este comportamiento sospechoso, la empresa de seguridad alertó de inmediato a la Policía Nacional, cuyos agentes se desplazaron hasta el lugar con rapidez para comprobar lo ocurrido. Una vez en las instalaciones del rent a car, los policías observaron a un individuo vestido con ropa oscura y con capucha que empujaba un carro.

En el interior del carro, los agentes encontraron diversas piezas de vehículos. Entre los objetos intervenidos había baterías, radiadores y hasta tres aparatos de aire acondicionado procedentes de los coches estacionados en el recinto.

Tras una primera valoración realizada por el gerente de la empresa de alquiler de vehículos, el valor aproximado del material sustraído superaría los 8.000 euros.

Debido a que las características físicas y la vestimenta del hombre coincidían con las descritas por la empresa de seguridad, los agentes procedieron a interceptarlo. Una vez retenido, el sospechoso ofreció explicaciones incoherentes acerca de la procedencia de los objetos que transportaba y tampoco supo justificar el motivo de su presencia en el lugar a esas horas.

Paralelamente, otra patrulla policial contactó telefónicamente con el responsable del establecimiento, quien confirmó que los objetos recuperados habían sido sustraídos previamente del interior del recinto.

Tras confirmar los hechos, los agentes procedieron a la detención del individuo como presunto autor de un delito de robo con fuerza y lo trasladaron posteriormente a dependencias policiales.