Irán elige un nuevo líder supremo e Israel advierte: «Perseguiremos también a quien intente nombrarlo»

El régimen de Irán ha designado un nuevo líder supremo tras la muerte del ayatolá Jamenei el pasado 28 de febrero, que sucumbió junto a su familia tras un bombardeo coordinado de Estados Unidos e Israel sobre Teherán. Ha sido la asamblea de expertos del gobierno chii la que ha elegido por mayoría al nuevo guía espiritual de la nación oriental. «El candidato más apropiado, aprobado por la mayoría de la asamblea de expertos, ha sido designado», ha dicho Mohsen Heydari, representante de la provincia de Juzestán según ha recogido la agencia de noticias Isna.

Ahora bien, por seguridad, y ante las amenazas de Israel y Estados Unidos, el órgano decisorio no ha revelado el nombre del nuevo jefe supremo. Precisamente, este mismo domingo el ejército del estado hebreo ha advertido que perseguirá, no solo al nuevo líder, sino a todos aquellos que lo designen. «El largo brazo del Estado de Israel seguirá persiguiendo al Califa y a cualquiera que intente nombrarlo», ha dicho Avichai Adraee, portavoz de la FDI, en sus redes sociales.

En el mensaje, Adraee advierte explícitamente: «A todos aquellos que tengan previsto participar en la sesión para elegir al califa: no dudaremos en atacaros también a vosotros».

Según medios oficiales iraníes, la mayoría de los miembros de la Asamblea de Expertos habrían alcanzado ya un acuerdo sobre el nombre del sucesor y tendrían previsto reunirse próximamente en la ciudad santa de Qom para anunciarlo públicamente. Los mismos medios apuntan a que el anuncio podría producirse tan pronto como este mismo domingo, aunque no existe información confirmada al respecto.

Israel considera la elección de un nuevo líder supremo en Irán como una amenaza directa para su seguridad nacional, en la medida en que podría suponer la continuidad, o incluso el reforzamiento, del programa nuclear iraní y del apoyo de Teherán a grupos armados hostiles al Estado hebreo en la región.