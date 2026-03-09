El Partido Popular (PP) llevará al Congreso de los Diputados una rebaja hasta el 10% del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) energético en medio de la crisis causada por la guerra de Irán, según afirman fuentes de la formación. Además, los populares propondrán «suprimir el impuesto de generación eléctrica» para intentar frenar la pérdida de poder adquisitivo que los españoles llevan sufriendo «desde que gobierna Pedro Sánchez».

«Los salarios reales no suben», mientras que «los impuestos, sí», lamentan las mismas fuentes del PP. Y, en este contexto, «los precios de la energía empeoran aún más la situación de las familias de nuestro país». Unos costes que se están viendo impulsados por los problemas geopolíticos.

En ese sentido, las fuentes de la formación consideran que «no es tiempo de eslóganes», sino «de propuestas». Por ello, el PP llevará las suyas al Congreso de los Diputados. Entre ellas, se encuentra la de «revalorizar el salario de los españoles, y especialmente de las familias con hijos, a través del IRPF».

«Lo haremos con reformas en el IRPF que pasan por doblar los mínimos vitales por hijo a cargo y por la actualización de los tramos», explican las mismas fuentes. «Todo ello tendrá un impacto aproximado de 200 euros de media por contribuyente», defienden.

Rebaja del IVA energético

Por otro lado, la formación propondrá «bajar al 10% el IVA de la energía a todos los consumidores en un momento de subida del precio de gas y petróleo», así como «suprimir el impuesto de generación eléctrica». «Todas las medidas juntas suponen para un hogar medio (con dos adultos y dos hijos) un ahorro de unos 75 euros al mes, casi 900 euros al año», calculan las fuentes.

Así, el partido llevará al Congreso todas estas medidas para «analizar su respaldo en el resto de grupos». Las fuentes del PP recuerdan que «el Gobierno tiene la posibilidad de adelantarse y llevarlas mañana al Consejo de Ministros».

«Si esto va de lemas, tenemos uno: Sí a los españoles», afirman. «En su interés y beneficio, estas medidas son de urgente aplicación en una España en la que siempre son las clases medias las que acaban pagando la factura de todas las crisis nacionales o internacionales», aseguran.

Precio de la energía

Precisamente, los mercados internacionales están viviendo un momento de grandes incrementos en el precio de la energía. Y es que el precio del petróleo en Europa ha amanecido este lunes con una subida de alrededor del 17%, tocando en ocasiones los 109 dólares por barril. La cotización ya se había revalorizado un 26% durante la semana pasada, algo que ha llevado a los países del G7 a plantear vaciar sus reservas.

Por su parte, el precio del gas en el mercado de futuros holandés, de referencia europea, escalaba más de un 15% a las 9:08 horas, hasta los 61,40 euros por megavatio hora, aunque ha llegado a subir en la apertura de su cotización casi un 30%.