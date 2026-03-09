Hacienda es una de las mayores beneficiadas por la subida de los precios del diésel y de la gasolina que está sufriendo España a causa de la guerra de Irán. Según cálculos hechos por OKDIARIO a raíz de los datos del Ministerio para la Transición Ecológica, la Agencia Tributaria gana hasta 3,25 euros más que antes del conflicto por cada depósito de coche que se reposta.

En concreto, en comparación con el viernes 26 de febrero, justo antes del ataque de Estados Unidos (EEUU) e Israel a Irán, el precio del diésel (Gasóleo A) se ha incrementado, de media, un 20%, pasando de los 1,434 euros por litro a los 1,717 euros por litro.

Por su parte, el coste de la gasolina 95 ha subido un poco menos, un 10%, desde los 1,478 euros por litro de media hasta los 1,628 euros por litro. Con todo, estos incrementos todavía no reflejan la subida de la cotización del petróleo de este lunes, que ha llegado a tocar cotas no vistas desde 2022.

Dejando a un lado la gasolina (cuyo impuesto especial es superior) y teniendo en cuenta sólo el incremento del precio del diésel, Hacienda gana ahora 5 céntimos más por cada litro que se reposta.

Hacienda gana con la gasolina

Esto es porque el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH) que soporta el gasóleo A se sitúa en un término fijo de 0,379 euros por litro y, tras su aplicación, se aplica un Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del 21%.

Es decir, la Agencia Tributaria ha pasado de recaudar 0,628 euros por litro de media a 0,677 euros por litro de media, 5 céntimos más por litro. Por otro lado, un depósito medio de diésel tiene una capacidad de entre 45 y 65 litros.

Es decir, en el caso del depósito más amplio, Hacienda se lleva de media 44 euros por cada uno que se llena, 3,25 euros más que antes del estallido de la guerra en Irán, siendo una de las grandes beneficiadas por el incremento del precio de la gasolina.

Con todo, esto podría incrementarse aún más en los próximos días. El precio del petróleo en Europa ha amanecido este lunes con una subida de alrededor del 17%, tocando en ocasiones los 109 dólares por barril. La cotización ya se había revalorizado un 26% durante la semana pasada, algo que ha llevado a los países del G7 a plantear vaciar sus reservas.

Por su parte, el precio del gas en el mercado de futuros holandés, de referencia europea, escalaba más de un 15% a las 9:08 horas, hasta los 61,40 euros por megavatio hora, aunque ha llegado a subir en la apertura de su cotización casi un 30%.

Por ello, el Partido Popular ha llevado al Congreso de los Diputados este lunes una serie de propuestas para aminorar los efectos de esta crisis. Entre ellas, se encuentra una rebaja hasta el 10% del IVA energético y suprimir el impuesto de generación eléctrica» para intentar frenar la pérdida de poder adquisitivo que los españoles llevan sufriendo «desde que gobierna Pedro Sánchez».

«Los salarios reales no suben», mientras que «los impuestos, sí», lamentan las mismas fuentes del PP. Y, en este contexto, «los precios de la energía empeoran aún más la situación de las familias de nuestro país». Unos costes que se están viendo impulsados por los problemas geopolíticos.