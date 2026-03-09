Laporta explica la palanca fantasma con la que inscribieron a Lewandowski: «Roures nos hizo un favor»

Joan Laporta no se esconde y habla sin tapujos. A pocos días de que el socio culé elija quién será el nuevo presidente del club en las urnas, este próximo domingo 15 de marzo, el candidato a repetir presidencia del Barcelona dejó unas declaraciones sorprendentes en su cara a cara con Víctor Font, donde cuestionado por algunas de las palancas que mantuvieron a flote al club deportivamente, reconoció la palanca fantasma con la que Laporta engañaó a la Liga y a Javier Tebas con la ayuda de Jaume Roures para la inscripción de Lewandowski y compañía.

En uno de los debates más acalorados entre Víctor Font y Joan Laporta, éste último reconoció que Roures les «hizo un favor» con las inscripciones de Robert Lewandowski, Raphinha y Jules Koundé, en un verano en el que firmaron a los tres futbolistas a golpe de talonario pero se encontraron con la traba de sus contratos, que no encajaban de ninguna forma con el maltrecho límite salarial de la plantilla, completamente sobrepasado.

«Con la venta de los derechos de TV no era suficiente», reconoce Joan Laporta, que asegura que en aquel momento «faltaban 200 millones y Bridgeburg tuvo a Socios y Orpheus, con Jaume Roures que nos hizo un favor, con la condición que teníamos que sustituirlo». El relato de Laporta continúa esgrimiendo que «Líbero cotizaba en la bolsa de Frankfurt. Vestigia eran unos judíos. Lo que querían era desarrollar el negocio tecnológico».

Laporta reconoce que el Barcelona se aprovechó de ‘palanca fantasma’ con Socios.com y Orpheus para engañar a la Liga y permitir así las inscripciones de Lewandowski y compañía, apuntando concretamente a Roures y su «favor».

La realidad es que estas afirmaciones no son nuevas. El propio Jaume Roures ya afirmó allá por 2023, en Ser Catalunya, un año después de ejecutar esa palanca fantasma, que formaba todo parte del plan de Laporta y esa ingeniería financiera que pusieron en práctica.

«Está palanca permitió inscribir a jugadores la temporada pasada. Las segundas palancas en las que hemos colaborado para que fuesen posibles, han permitido inscribir a jugadores. No, no hay tanta ingeniería financiera. El objetivo de Laporta y compañía era éste y lo han conseguido», reconoció por aquel entonces, afirmando también: «Los jugadores están inscritos y ahora toca sacar las castañas del fuego y no repetir errores».

No fue el único tema de palancas e ingresos dudosos ante los que tuvo que hablar Joan Laporta ante las presiones de Víctor Font, muy insistente en esta temática a sabiendas de todo lo que puede salir debajo de la alfombra.

«Esta empresa pagó los asientos VIP que permitieron la inscripción de Olmo», decía Laporta sobre New Era Visionary Group, que «compraban estos asientos VIP para revender. Había que tener audacia para conseguir el objetivo para inscribir a Dani Olmo». Sobre esto, Font apuntaba al origen de la empresa y su credibilidad, ante lo que Laporta zanjaba: «Como se nota que no tiene experiencia. Había unos objetivos prioritarios. Esto es lo mismo que con Nike. Tú piensas que es una mala gestión. Hemos hecho todo en interés del Barcelona».