Tebas y Roures dejan de mentiroso a Xavi: «La Liga no autorizó el regreso de Messi al Barcelona»

Cómo andan de revueltas las aguas por Barcelona. Recientemente eliminado en Copa del Rey, con la sombra de Negreira siempre presente y en plena carrera electoral, Xavi sacó su tanque. Afirmó que el regreso de Messi estaba hecho, que contaba con luz verde por parte de la Liga y que no llegó a buen puerto porque Laporta lo paró todo por miedo a una guerra con el argentino. Este lunes, el mandamás de la patronal —Javier Tebas— y el ex presidente de Mediapro —Jaume Roures— desmintieron la versión de Xavi.

«No es verdad. La Liga no autorizó absolutamente nada ni tenía el OK» para la operación, dijo Tebas en TVE. Roures fue un paso más allá. «Hay una campaña electoral y Xavi se apuntó a la candidatura de Víctor Font —solo dio la firma—. Es evidente que no quiere que gane Joan Laporta. Que la Liga estuviera de acuerdo con un teórico contrato en el año 23 seguro que no es cierto», dijo en TV3 el que fuera mandamás de Mediapro.

«Si yo negocio con un compañero y amigo como Messi para que vuelva, algo fundamental para el equipo, y por cuestiones personales el presidente dice que no lo quiere, me voy a casa. En la vida hay que tener un mínimo de dignidad si esto fuera así como él explica. Xavi es un referente azulgrana y lo que diga tiene peso porque los titulares son lo que son y la letra pequeña se lee menos», concluyó Roures.

Tebas contradice a Xavi

La versión de Tebas choca frontalmente con la de Xavi Hernández, leyenda azulgrana, que se abrió en canal y contó su verdad sobre todo lo que rodea a Joan Laporta e incluso desveló que la vuelta de Messi al Barcelona estaba hecha. Que contaba con el visto bueno económico de la Liga y que se frustró porque Laporta consideraba que el argentino le iba a «hacer la guerra y no se lo podía permitir».

«Leo estaba fichado. En enero del 2023, después de quedar campeón del mundo, contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver y yo lo veo. Hablamos hasta el mes de marzo y le digo, bueno, cuando tú me des el OK, se lo digo al presidente porque yo lo veo futbolísticamente». El presidente empezó a negociar el contrato con el padre de Leo y teníamos la luz verde de la Liga pero es el presidente el que lo tira todo para atrás. Laporta me dijo textualmente que si volvía Leo, le iba a hacer la guerra y que no se lo podía permitir», asegura el ex entrenador.

Xavi profundizó y confesó que Messi dejó de responder sus llamadas tras la decisión de Laporta. «Y luego, de repente, Leo dejó de cogerme el teléfono porque por el otro lado le habían dicho que no se podía hacer. Y yo llamé al padre le dije, ‘no puede ser Jorge’, y el me dijo, ‘habla con el presidente’ Y le insisto en que llevamos cinco meses hablando con Leo, está hecho, futbolísticamente no hay dudas. A nivel económico nos vamos a Montjuïc y vamos a hacer un last dance como el de Jordan, todo preparado», expresó Xavi en su entrevista con La Vanguardia.