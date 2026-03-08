Bomba nuclear de Xavi contra Laporta: «Impidió que Messi volviese porque temía que le hiciese la guerra»

Por si las aguas andaban poco revueltas en Barcelona con la carrera electoral, la reciente eliminación de Copa y la siempre presente sombra de Negreira, habló el mudo y dijo lo que pudo. Xavi Hernández, leyenda azulgrana, se abrió en canal y contó su verdad sobre todo lo que rodea a Joan Laporta e incluso desveló que la vuelta de Messi al Barcelona estaba hecha. Que contaba con el visto bueno económico de la Liga y que se frustró porque Laporta consideraba que el argentino le iba a «hacer la guerra y no se lo podía permitir».

«Leo estaba fichado. En enero del 2023, después de quedar campeón del mundo, contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver y yo lo veo. Hablamos hasta el mes de marzo y le digo, bueno, cuando tú me des el OK, se lo digo al presidente porque yo lo veo futbolísticamente. El presidente empezó a negociar el contrato con el padre de Leo y teníamos la luz verde de la Liga pero es el presidente el que lo tira todo para atrás. Laporta me dijo textualmente que si volvía Leo, le iba a hacer la guerra y que no se lo podía permitir», asegura el ex entrenador.

Xavi profundizó y confesó que Messi dejó de responder sus llamadas tras la decisión de Laporta. «Y luego, de repente, Leo dejó de cogerme el teléfono porque por el otro lado le habían dicho que no se podía hacer. Y yo llamé al padre le dije, ‘no puede ser Jorge’, y el me dijo, ‘habla con el presidente’ Y le insisto en que llevamos cinco meses hablando con Leo, está hecho, futbolísticamente no hay dudas. A nivel económico nos vamos a Montjuïc y vamos a hacer un last dance como el de Jordan, todo preparado», expresó Xavi en su entrevista con La Vanguardia.

Aquella decisión de Laporta fracturó la relación de Xavi con Messi. «Mi interés es contar la verdad, y Leo no viene al Barça porque el presidente no quiere, no por la Liga ni porque Jorge Messi pidiera más dinero, eso es mentira. Fue el presidente con su gente quienes le dicen que no, que no se lo puede permitir, que él tiene todo el poder y que Messi le va a gestionar mal ese poder. Tardé en hablar con Messi porque se pensaba que yo estaba en el entramado, pero ahora volvemos a tener buena relación. Me moría de ganas de que Messi volviera. Era su deseo y el mío», zanjó.

La declaración de Xavi, que mostró su apoyo a la candidatura de Font para la presidencia azulgrana, se produce dos semanas después de que Laporta reconociera que su relación con Messi es inexistente. «La relación está perjudicada, ya no es lo que era. No quiso saludarme en una gala del Balón de Oro. Respetaré lo que haga siempre. No firmamos la renovación en 2021 porque nos querían hacer firmar un acuerdo con CV por 50 años para inscribirle. El club está por encima de los nombres. Si le renovábamos, no podíamos asumir su volumen. No se podía tener todo. Fue una decisión difícil», aseguró.